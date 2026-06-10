辛正兒 - 切勿把私生活直播化 年輕人要懂網上自保 | 社論

一名女實習醫生因在社交平台高調分享未經授權使用醫院X光機拍攝的個人照片，觸發網絡議論，她不僅面臨紀律處分，其專業操守亦被廣泛質疑。事件敲響警鐘：當「過度分享」成為年輕人的習慣，胡亂分享自己一切，甚至違規違法而不自知，輕則自毀前程，重則招致個人私隱蕩然無存。



中西方多項研究清晰揭示「過度分享」的風險鏈。意大利一項調查顯示，約一成二年輕人習慣將私人生活公之於眾，近兩成半人認為「沒有甚麼是過於私密而不能發布的」。心理與網絡安全文獻進一步指，「過度分享」極易點燃網絡欺凌的火藥庫，相關數據顯示平均多達一成四的年輕人曾因分享私密內容而遭受欺凌或騷擾。非自願分享、敲詐勒索等陰暗面隨之而來，澳洲的研究更揭露約一成四的兒童曾在網上經歷類似誘騙的行為。一旦私密資料外洩，甚至可能淪為身份盜竊的工具，對年輕人的心理健康造成持久損傷。



更為深層隱患在於，年輕一代越來越習慣在虛擬世界中以點讚數和關注度衡量自我價值，長此以往，不僅可能削弱現實社交能力，更可能導致自我認知扭曲，引發焦慮與抑鬱等情緒問題。



有醫療衞生界立法會議員在評論女實習醫生事件時直言，「太容易把生活的點滴放在網上，是一種習慣，也是危機」，社會不一定容許犯錯後重新起步。其實，網絡如雙刃劍，年輕人固然需要舞台展現自我，但更需建立「防火牆」。



家長與教育界面對這群「數字原住民」，不能再停留於事後被動補救，而應主動出擊。重點在於培育年輕人的數字公民素養，教導其分辨公私領域，杜絕「凡事皆可分享」的錯誤心態。具體來說，家長應採取開放態度與子女溝通網上活動，鼓勵子女審慎把關發布內容，明白「一經上載，永留痕跡」的互聯網特性。學校方面，則應將數字公民教育納入常規課程，確保每一位學生都能了解保護個人私隱的重要性，學會尊重他人私隱，避免觸犯法律，並掌握在遭遇網絡欺凌或勒索時如何保留證據、向有關平台投訴及向社工或師長求助的方法。各界需聯手扭轉「分享一切」的不良風氣，將網上安全自保意識植入年輕人的潛意識，守護他們的成長之路。



辛正兒