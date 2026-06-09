辛正兒 - 破邊洲人滿之患 新思維提升體驗 | 社論

西貢東壩及破邊洲近年人滿為患。每逢周末假期，萬宜路單線雙程嚴重癱瘓，候車人龍長達數百米，「黑的」胡亂索價；遊客為打卡冒險攀爬懸崖，致命意外頻生；廁所爆滿如「生化危機」，手機訊號失靈，遊玩體驗大打折扣。這個世界級地質景點，正被「過度旅遊」壓得喘不過氣。



政府並非無動於衷。加開小巴班次、設置臨時廁所、加裝圍欄警告牌、節假日增派人員維持秩序……但始終是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」：圍欄阻不了打卡決心，小巴加班仍敵不過數小時候車，警告牌更擋不住「我願意為風景承擔風險」的輕率心態。最新提出於破邊洲試行實名預約制，值得支持，至少能分流人流。然而預約只能控制總量，無法解決交通、安全、配套等系統性問題，更無法為持續改善設施提供財政資源。



長遠而言，政府必須打破「免費郊野」的思維框框，認真研究徵收「東壩遊玩稅」。參考海外經驗，從京都的住宿稅、威尼斯入城費，到巴塞羅拿的遊輪稅，旅遊稅已是管理過度旅遊的主流工具。東壩可仿效其精神，向進入核心地段的一日遊人士收取象徵式費用，例如每人50港元。金額不高，足以產生輕微「經濟槓桿」，將部分非必要人流分散至非繁忙時段或替代景點；更重要的是，所收款項必須全數撥入「東壩可持續旅遊基金」，專款專用於提升設施－－興建現代化遊客中心、地質解說館、完善安全護欄與避車處、增設飲水機及穩定廁所、甚至改善手機網絡覆蓋。



政府應打破「自己做」的慣性，將部分服務外判私人機構。例如把東壩園區及官方認可生態旅行團交由專業營運商管理，由業界設計有導賞、有保險、有接駁交通的一站式產品，既可減輕漁護署與警方的監管負擔，又能創造經濟效益，反哺保育。



歸根究柢，破邊洲之困不是「太多人」，而是「配套與管理追不上人流」。從免費開放過渡至有序收費、專業營運，絕非「離地」或「趕客」，而是讓珍貴地貌得以永續、讓每位到訪者獲得安全而難忘體驗的必由之路。



辛正兒