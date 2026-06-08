辛正兒 - 機械人店長來了 規管框架須跟上 | 社論

財政司司長陳茂波透露，一間內地具身智能企業，即將在紅磡海濱營運首間境外機械人全自主零售店，由機械人擔任店長，全天候以多種語言服務顧客。這既是香港創科「引進來、走出去」的新猷，亦預示人機互動將以前所未有的深度融入市民生活。然而，當機械人不僅是執行指令的工具，而成為具有一定自主性的「行動者」，一旦發生危害人類安全的行為，現行法律能否有效規管？這道考題，香港必須及早作答。



傳統法律體系建立在以「人」為中心的框架下，風扇、汽車、升降機等機械裝備即使造成損害，責任歸屬相對清晰。但具備AI能力的智慧機械人，能夠與人動態互動、自主決策，其行為的因果鏈條難以回溯。試想：若機械人店長因算法偏差誤判顧客意圖，造成肢體碰撞甚至更嚴重的傷害，究竟應追究研發者、生產者、營運者，還是機械人本身？現行《侵權條例》與《產品責任條例》能否直接適用？刑事層面，機械人無法成為犯罪主體，而機構的過失責任又需要證明「明知隱患卻放任」，舉證難度極高。這些問題並非杞人憂天，而是全球各地正在面對的法治挑戰。



環顧全球，規管思路各具特色。內地利用現行法律處理責任歸屬，同時發布倫理規則柔性引導，學術界更積極探討「有限法律人格」等前瞻理論；歐盟以《人工智能法案》實施風險分級，並修訂《產品責任指令》將軟件視為產品；美國以州為先行者，在自動駕駛保險方面積累經驗；德國則專門立法應對自動駕駛汽車的刑事與民事責任。香港作為國際創科樞紐，既不能照搬任何一套，也不能閉門造車。政府新成立的「AI+與產業發展策略委員會」正好肩負此重任－－必須就機械人「犯案」與「索償」等場景展開全盤研究，結合本地密集人流、高樓宇環境及普通法體系的特點，制訂適合香港的規管框架。



更重要的是，機械人與AI技術正以指數級速度演進，規管不能滯後，更須動態優化。委員會應緊密追蹤內地與海外的最新立法、判例及保險安排，例如內地險企已推出的「具身智能機器人第三者責任險」，英國的「保險人先行賠付」機制等，皆可作為參考藍本。同時，應盡早推動強制責任保險制度，確保一旦發生事故，受害者可獲快速賠償，而營運機構亦有風險分散的出路。



辛正兒