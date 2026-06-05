辛正兒 - 美伊戰火成「西降」真章特朗普好戰成國際笑柄 | 社論

美國對伊朗發動軍事打擊，至今逾四個月。特朗普一再宣稱「取得勝利」，然而戰火映照出的現實，與其官方論述背道而馳。無論是摧毀核設施、消除導彈威脅，還是推翻伊朗政權，所有戰略目標無一達成。相反，美國陷入內外交困，國際信譽破產，所謂「勝利」不過是一場自欺欺人的政治秀。



從軍事層面看，美軍初期攻勢確實摧毀部分伊朗設施，但伊朗並未如預期般崩潰。其彈道導彈庫存仍保持戰力，更成功反擊以色列及多個中東美軍基地，甚至擊落逾四十架美軍戰機，戰鬥力強韌。最諷刺的是，美國一邊談判一邊突襲，背信棄義之舉不僅未換來伊朗屈服，反而令德黑蘭加速核研發進程，美國軍事壓力反向「逼出」核武欲望，實為最大的戰略自傷。



經濟與政治的代價更為慘重。美國企圖封鎖伊朗石油出口，結果反被伊朗以封鎖霍爾木茲海峽「收費」反制，全球油價飆升，美國家庭損失約千億美元，通脹加劇民怨沸騰。特朗普支持率跌至百分之三十七新低，眾議院甚至通過象徵性決議要求撤軍。單日軍費五至六億美元，帳面開支已逾三百億，實際成本恐高達萬億。國力虛耗至此，換不來任何實質戰果，連主動提出停火談判也被伊朗以強硬條件拒絕，反證華盛頓才是急於求和的一方。



最致命的是，美國的國際形象徹底破產。先動武、後求和，邊談邊打，毫無誠信可言；誤炸平民、等慘案，更令其道德感召力蕩然無存。一場侵略戰爭，既不能征服對手，也無法說服盟友，反而令全球南方國家加速「去美元化」與戰略自主，「西方主導世界」的敘事從此搖搖欲墜。



美國以超強武力開局，卻以政治孤立、經濟重創、信譽破產收場。這場戰爭的最大啟示，並非美軍戰術有多精湛，而是單極霸權的極限已清晰可見。「西降」不再是預言，而是活生生的現實。當一個超級大國連自己發動的戰爭都無法贏得，世界秩序的深刻重組已然拉開序幕。



辛正兒