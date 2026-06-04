辛正兒 - 加快借鑑歐美經驗 應對AI對就業衝擊 | 社論

勞福局局長孫玉菡透露，正就人工智能（AI）對勞工市場的影響展開全面分析，料今年第4季有結果。這項研究來得及時，但面對AI技術以幾何級數滲透各行各業，香港不能只滿足於「診斷」，必須加快「處方」。歐美經濟體的經驗清楚表明：AI對職位的取代並非遙遠預言，而是正發生的現實。本港若不迅速調整教育、培訓與再培訓政策，極可能引發人力錯配甚至結構性失業潮。



從美國勞工統計局數據可見，僅在2024年5月起的1年期間，客戶服務代表職位流失了13萬人，普通秘書與行政助理流失3.1萬人，且17個易受AI影響的職業連續兩年萎縮。企業層面更為直觀：Salesforce以AI客服處理一半互動，裁減4000人；亞馬遜藉AI優化架構，削減1.4萬個白領崗位。這些案例中的企業盈利能力並未下滑，裁員純屬效率驅動－－換言之，AI正重塑勞動力需求結構。香港作為國際金融、貿易及服務業樞紐，擁有大量文職、客服、數據錄入等「規則明確」的崗位，無疑處於這場風暴的風眼。



更令人警惕的是「招聘凍結」現象。歐美企業普遍減少吸納入門級員工，導致Z世代成為首批「犧牲品」。這種「無就業增長」一旦在香港蔓延，年輕人就業出路將嚴重收窄，社會流動性停滯，後果不堪設想。孫局長提到AI亦會催生新職位，這固然正確－－美國勞工統計局預測未來十年AI將創造674萬個就業機會，全球已湧現「AI主廚」、「AI護航員」等新角色。然而，歷史證明新舊崗位之間的技能鴻溝極難跨越。若無前瞻性的培訓配套，被取代的工人難以自動跳進新興職位，只會淪為「技術性失業」的犧牲者。



因此，香港要急起直追，借鑑海外的成熟策略，並按本地實況縮短政策落地時間。歐美的應對體系大致可分為3類：美國側重「預防」，以稅收優惠鼓勵企業培訓員工，並投資建立AI協調中心；歐盟側重「緩解」，透過《人工智能法案》將就業管理中的AI列為高風險，強制人工監督；北歐則走「彈性安全」路線，容許企業靈活裁員，但政府提供長達2年、高達原工資9成的失業津貼，並配套強力再培訓。香港不可能照搬任何一種模式，但可以取其精髓：既要透過教育體系從源頭培養AI素養，也要為在職人士提供大規模、低門檻的技能重塑計劃。



時間不等人。香港須借鑑外國應對AI的經驗，縮短「研究－諮詢－推行」的周期，務求在勞福局公布分析結果的同時，一併推出具體的行動綱領。惟有如此，方能將AI帶來的就業衝擊轉化為人力升級的契機，而非被動承受的危機。



辛正兒