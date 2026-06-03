辛正兒 - 幼兒非父母私產 社會有責護弱小 | 社論

一對香港男女在海外及本港的育兒爭議，引發關注。從芬蘭長女夭折、次女在瑞典被接管，到回港後第三次自行在家分娩並拒絕為初生幼子做DNA親子鑑定，一連串事件，已非單純的家事，或觸及兒童權益、法治精神與社會道德底線的嚴肅公共議題。社署已積極跟進，政府表明會以「法、理、情」原則處理，警方隨即採取果斷行動，拘捕這對男女，兩人涉嫌疏忽照顧兒童。



保護幼兒安全，是社會不能退讓的底線。回顧這對男女的育兒軌跡，長女出生僅一個月便夭折，二人曾被芬蘭警方控告疏忽照顧及過失殺人；次女Lily被瑞典當局接管時，僅穿睡衣、身體骯髒，患嚴重濕疹及牙齒嚴重受損，當地法庭指男女刻意四處漂泊，未為兒童創造安全穩定的生活環境。這些客觀紀錄足以敲響警鐘：兩人的幼子是否同樣身處高風險環境？政府的首要任務，是盡快安排男嬰接受健康檢查及專業評估，以確定其身體狀況及所獲照顧是否符合基本標準。倘若發現任何危害跡象，跨部門須果斷依法介入，切勿因顧慮「尊重家長意願」而延誤保護時機。



法治面前，沒有「宗教自由」或「個人私隱」可以凌駕幼兒的基本權益。這對男女疑以宗教信仰為由拒絕DNA檢測、拒絕為嬰兒接種疫苗，直接導致兩個月大的男嬰無法領取出世紙，淪為不具身份的居民。一個連醫院出生紀錄都刻意迴避、連親子關係證明都拒絕提供的家庭，讓人極度懷疑其照顧手法，是否合符嬰兒應得的福祉？警方介入調查，相關對待幼兒的方式有否觸犯本港法規，甚或涉及虐待等刑事罪行，以法律手段為無辜幼子築起最基本的保護網，值得支持。



幼兒無法自保，社會有責任施以援手。兒童是獨立個體，擁有與生俱來的人權，並非生者的附屬品或私有財產。有關父母的行為已引起國際社會關注，社會不能再以「尊重家庭私隱」為由袖手旁觀，否則便是對違法行為與疏忽的默許。彰顯法治、重申倫常與道德標準，不能僅靠網民怒斥「不知所謂」，更需要制度挺身而出，以行動告訴社會：任何危害幼兒安全與福祉的行為，都不會被容忍。



辛正兒