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辛正兒 - 正視輸入通脹風險 未雨綢繆支援基層 | 社論

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辛正兒
10小時前
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時評 專欄
內容

　　中東戰火，暫未直接波及香港，但國際油價飆升與供應鏈干擾如暗流湧動，推高了本港輸入型通脹壓力。財政司司長陳茂波在立法會上指出，受國際油價上升影響，今年基本通脹率預測由1.7%上調至2.5%，整體通脹率亦調高至2.6%。政府雖維持全年經濟增長2.5%至3.5%的預測，但坦言「中東衝突走向仍充滿變數」，為本地經濟前景帶來下行風險。面對這場或曠日持久的能源衝擊，特區政府必須密切注視國際局勢變化，超前部署，適度推出逆周期措施，尤其是須以關注基層生活需要為核心，果斷支援弱勢社群。

　　美伊戰爭對香港的影響主要透過三條路徑傳導：一是能源與交通成本直接上升－－香港缺乏戰略石油儲備，油價是全球最高，運輸業、物流業首當其衝；二是石油副產品帶動食品及日用品價格上漲，從大米罐頭到垃圾袋、洗潔精均面臨加價壓力；三是若通脹持續，將引發租金與工資的次輪效應，進一步蠶食市民購買力。事實上，今年2月交通分項通脹已達4.3%，4月電力、燃氣及水價格升幅更擴大至5.5%，數字背後是大眾切實感受到的生活重擔。

　　陳茂波強調，本港能源及主要食品、副食品供應大多來自內地，供應穩定性毋須擔憂。這確實是香港有別於其他小型開放經濟體的關鍵緩衝因素。然而，「供應穩定」不等於「價格不漲」－－國際油價攀升，內地進口能源成本同樣上漲，最終仍會轉嫁至香港消費者。政府經濟顧問范婉兒提到期貨市場預期油價未來一兩個月或回落，但中東停火協議基礎並不穩固，一旦局勢再度惡化，通脹壓力恐超預期。當局不能僅被動等待油價回落，而應主動籌謀應對預案。

　　面對不明朗情勢，特區政府應從三方面着手：第一，密切監察燃油及民生必需品價格，善用每周公布車用燃油「實際折扣後售價」的機制，並考慮短期停收燃油稅或向公共運輸提供燃油補貼，切斷成本轉嫁至民生的鏈條。第二，針對基層家庭及弱勢群體，適時推出電費補貼、食物銀行增撥資源、公共交通費用補貼計劃上調資助上限等逆周期措施，減輕通脹對基本生活的衝擊。第三，長遠而言，繼續推動能源結構多元化，提升從內地輸入核電及可再生能源的比例，降低對進口石油的依賴。在動盪的國際局勢中穩住民生，守住社會和諧的底線，政府責無旁貸。

辛正兒

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