Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃麗君 - 從黎家盈看無私付出 | 中環High Tea

中環High Tea
中環High Tea
黃麗君
6小時前
閱讀更多
時評 專欄
內容

　　香港出了首位太空人黎家盈，在周日晚順利升空，進駐「天宮」！

　　香港也能出產太空人，過去大家都會覺得是天方夜譚，但今天，港人登月已成為事實，所以自上周以來，有關黎家盈的新聞席捲全香港每一個角落，甚至在中國內地也是一條熱爆的新聞。然而，除了一時的新聞熱議之外，黎家盈當了太空人還有甚麼啟示呢？

　　觀看升空直播的香港青少年，發表了不少感想。有人說為黎家盈感到驕傲，有人說很激動、很振奮，也有人說香港年輕一代也可以登上國家航天這個頂尖舞台，更有人說香港可以威到外太空。這些讚賞都代表了年輕人對黎家盈取得的成就如何啟發他們，但年輕人除了看到黎家盈成功的表像之外，更加需要知道的是成功背後是一個甚麼樣的故事。

　　黎家盈在升空前，接受了不少媒體訪問，當中講述了逐夢航天的旅程中，她和家人如何調整生活。原來成為港澳首位女載荷專家後，她便要全身投入在北京受訓的生涯。黎家盈和丈夫育有三個孩子，結果為了一家人不會兩地分隔，她的丈夫選擇了放棄自己的工作，帶着三名年幼孩子搬到北京定居，讓黎家盈可以安心訓練。

　　不過縱使生活的距離縮短了，表達情感的距離並沒有因此同步縮短。畢竟航天員的訓練絕對密集、艱苦，黎家盈在這兩年間能夠抽出與家人團聚的時間十分之少。她說最難熬的是欠了擁抱年幼孩子的時間，這比起要頂住人體極限的訓練，是更大的挑戰。

　　黎家盈的心聲，絕對不會只是她個人的體會。任何在國家隊伍中的航天員以至其他相關的工作人員，何嘗不是有同等經歷。太空人升空，全國振奮，為他們能夠履行國家任務感到激勵，但背後的故事是在艱苦、挑戰極限的訓練中，必藏着一份無私付出的精神，沒有這種犧牲精神，是絕不可能可以進入這個精銳隊伍當中。

　　無私付出，說來容易，但要實踐出來，絕不容易。看看黎家盈一家，要連根拔起，移居北京，一家人，尤其是年幼孩子要在北京開展新生活，真的絕對不容易。這不是黎家盈個人的付出，是整個家庭的付出。

　　我相信黎家盈一家無私的付出，才是香港年輕人最需要學習的精神。我們在西方價值觀的教育氛圍影響下，個人主義很多時令我們先看自己的利益和需要，公共利益、國家利益的事，不會是很多人考慮是否做或不做一件事的首選，更遑論有無私付出這種概念。

　　今天我們國家昌盛，國力日增，這成功背後實在是因國家有無數願意無私付出，為國家建設打拼的有名、無名英雄。

　　香港年輕人要講追夢、要成功，必要有付出、甚至要有無私付出的心理準備，黎家盈的個人經歷就是最有力的教材。我們的教育當局應把握時機，向學生們說好無私付出的故事，這種教育才是有血有肉，更有說服力的愛國教育！

黃麗君

最Hit
向太爆一頂流男星當眾向她下跪 為認契媽不理巨星身份 向太讚冇城府曾捐巨款脤災
向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災
影視圈
9小時前
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
影視圈
15小時前
本地連鎖時裝店「THE ASH」全線結業！8間分店6月同步關門 推帽子、T恤半價優惠告別
本地連鎖時裝店「THE ASH」全線結業！8間分店6月同步關門 推帽子、T恤半價優惠告別
生活百科
20小時前
屯門中學校長李卓興爆粗成「三失」 今向校董會請辭 關愛隊、分委會席位亦不保
01:34
屯門中學校長李卓興爆粗成「三失」 今向校董會請辭 民政署：接獲辭任關愛隊及分委會通知
社會
13小時前
周亦卿2015年立遺囑前9日贈長女周莉莉5432萬元支票及五女周蕙蕙花園台單位，周莉莉收支票之餘，對五妹亦獲贈物業感到不滿。資料圖片
其士爭產案丨2015年遺囑訂立前9日收父親5432萬元 周莉莉對周蕙蕙亦獲贈花園台物業感不滿
社會
14小時前
01:34
屯門中學校長李卓興爆粗後請辭 首度鞠躬道歉 拭淚：想同同學講「唔好學我」
社會
12小時前
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
影視圈
23小時前
Driscoll&#039;s藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢字？
Driscoll&#039;s藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢行字？
飲食
2026-05-27 19:23 HKT
「熱就出廳坐！」33.7度高溫 工人姐姐早1小時開冷氣被公審 網民起底僱主驚揭更涼薄前科｜Juicy叮
「熱就出廳坐！」33.7度高溫 工人姐姐早1小時開冷氣被公審 網民起底僱主驚揭更涼薄前科｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
更多文章
黃麗君 - 如何讓西醫擁抱中醫 | 中環High Tea
　　香港要推動中西醫協作治療的醫療模式，有不同的挑戰，但其中一座大山是本地西醫對中醫的認識不深，甚至可能是近乎零。不少西醫對病人由應診後或出院後的告誡，一定包括「千萬不要吃中藥」。今天，屬香港首間中醫院的香港中醫院已營運接近半年，其存在會否影響到不信中醫的西醫嗎？ 　　一直以來，西醫不信中醫，因為他們認為中醫各施各法，沒有數據，也沒有統一的標準，絕對不科學，中醫治療充其量不過是補身、調理的一
2026-05-15 02:00 HKT
中環High Tea