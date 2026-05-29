黃麗君 - 從黎家盈看無私付出 | 中環High Tea

香港出了首位太空人黎家盈，在周日晚順利升空，進駐「天宮」！



香港也能出產太空人，過去大家都會覺得是天方夜譚，但今天，港人登月已成為事實，所以自上周以來，有關黎家盈的新聞席捲全香港每一個角落，甚至在中國內地也是一條熱爆的新聞。然而，除了一時的新聞熱議之外，黎家盈當了太空人還有甚麼啟示呢？



觀看升空直播的香港青少年，發表了不少感想。有人說為黎家盈感到驕傲，有人說很激動、很振奮，也有人說香港年輕一代也可以登上國家航天這個頂尖舞台，更有人說香港可以威到外太空。這些讚賞都代表了年輕人對黎家盈取得的成就如何啟發他們，但年輕人除了看到黎家盈成功的表像之外，更加需要知道的是成功背後是一個甚麼樣的故事。



黎家盈在升空前，接受了不少媒體訪問，當中講述了逐夢航天的旅程中，她和家人如何調整生活。原來成為港澳首位女載荷專家後，她便要全身投入在北京受訓的生涯。黎家盈和丈夫育有三個孩子，結果為了一家人不會兩地分隔，她的丈夫選擇了放棄自己的工作，帶着三名年幼孩子搬到北京定居，讓黎家盈可以安心訓練。



不過縱使生活的距離縮短了，表達情感的距離並沒有因此同步縮短。畢竟航天員的訓練絕對密集、艱苦，黎家盈在這兩年間能夠抽出與家人團聚的時間十分之少。她說最難熬的是欠了擁抱年幼孩子的時間，這比起要頂住人體極限的訓練，是更大的挑戰。



黎家盈的心聲，絕對不會只是她個人的體會。任何在國家隊伍中的航天員以至其他相關的工作人員，何嘗不是有同等經歷。太空人升空，全國振奮，為他們能夠履行國家任務感到激勵，但背後的故事是在艱苦、挑戰極限的訓練中，必藏着一份無私付出的精神，沒有這種犧牲精神，是絕不可能可以進入這個精銳隊伍當中。



無私付出，說來容易，但要實踐出來，絕不容易。看看黎家盈一家，要連根拔起，移居北京，一家人，尤其是年幼孩子要在北京開展新生活，真的絕對不容易。這不是黎家盈個人的付出，是整個家庭的付出。



我相信黎家盈一家無私的付出，才是香港年輕人最需要學習的精神。我們在西方價值觀的教育氛圍影響下，個人主義很多時令我們先看自己的利益和需要，公共利益、國家利益的事，不會是很多人考慮是否做或不做一件事的首選，更遑論有無私付出這種概念。



今天我們國家昌盛，國力日增，這成功背後實在是因國家有無數願意無私付出，為國家建設打拼的有名、無名英雄。



香港年輕人要講追夢、要成功，必要有付出、甚至要有無私付出的心理準備，黎家盈的個人經歷就是最有力的教材。我們的教育當局應把握時機，向學生們說好無私付出的故事，這種教育才是有血有肉，更有說服力的愛國教育！



黃麗君