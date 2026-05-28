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辛正兒 - 加快推動遊艇經濟 打造高端旅遊名片 | 社論

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辛正兒
14小時前
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時評 專欄
內容

　　萬事俱備，只欠東風。運輸及物流局局長陳美寶透露，「港艇北上」與「北艇南下」的準備工作取得積極進展，下月升級的電子業務系統將實現一站式申報，動態監察系統亦將容許訪港遊艇在指定水域自由錨泊。這些實質突破，標誌着香港發展遊艇經濟已從藍圖步入落實階段，特區政府應把握機遇，全速推進。

　　遊艇經濟絕非小眾消遣，而是高增值的戰略產業。單艘遊艇平均價值逾200萬美元，每年維修保養開支已達船價一成，更遑論泊位、餐飲、零售等周邊消費。據估算，若香港成為灣區遊艇中心，每年可帶來約45億港元收益。對國際高端消費者而言，一個便捷、自由的海上樞紐，遠比單純的購物天堂更具吸引力。當超級遊艇可「一船遊灣區」，香港便成為連接國際與內地市場的關鍵門戶。

　　硬件配套是成敗關鍵。政府計劃新增約600個泊位，加上機場SKYTOPIA項目逾500個泊位，正是對症下藥。有議員指出，泊位不足是當前最大樽頸，短期在現有碼頭增設臨時泊位，長遠推展前南丫石礦場及紅磡站臨海項目，才能形成規模效應。廣東省去年公布的《粵港澳遊艇自由行實施方案》，更為兩地機制銜接掃除障礙。

　　發展遊艇經濟，更深層的意義在於重塑城市品牌。香港正從傳統購物旅遊，升級為集國際賽事、海上休閒、奢華體驗於一身的「亞洲遊艇樞紐」。制訂中的五年規劃宜盡快出台，統籌海事、旅遊、發展等政策局協同推進。機不可失，特區政府必須坐言起行，讓遊艇經濟成為香港又一張耀目的國際名片。

辛正兒

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