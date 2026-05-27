辛正兒 - 公務員「跳薪點」改革 符合社會期望須推行 | 社論

公務員薪酬制度被形容為「鐵飯碗」，除了每年按薪酬趨勢調查分高、中、低三級劃一調薪外，公務員每年更獲「跳薪點」增薪，直至達頂薪為止，變相一年享兩次調薪機會。這種超穩定體系，裁員風險低，一般職位待遇比私人機構「穩陣」。然而，「跳薪點」的評核標準長期過於寬鬆，幾乎人人「垂手可得」，早已不合時宜。



據報道，政府有意分階段改革，引入「常態分布評級」，即俗稱「拉curve」，讓表現最差的最少5%公務員不獲增薪點，這方向值得支持。道理很簡單，一支17萬人的龐大公務員隊伍，不可能人人表現卓越，總有少數人表現不達標。「拉curve」只針對表現最差的5%，門檻極為保守，並非苛刻之舉。這項改革目的清晰：既要向極少數公務員發出訊息，也向其他人表達清晰態度－－表現不濟會有後果，從而激勵全體人員克盡本分。



有勞工背景議員擔憂，「拉curve」會引發「交人頭」或「馬房文化」，擔心硬性比例令表現好的公務員也受害。此種憂慮未免過慮。公務員評核機制已運作多年，相對成熟，且設有完善的上訴渠道，相比一般私人公司隨意「交人頭」更為嚴謹規範。只要執行過程透明公正，並輔以有效的申訴糾錯機制，不應誇大「馬房文化」的風險。若因噎廢食，懼怕制度被濫用便拒絕任何改革，無異於縱容制度繼續僵化。



每當觸及薪酬改革，公僕團體總以「打擊士氣」為由抗拒，這種自保心態，既無視社會對公務員問責的期望，更漠視現行跳薪點過於慷慨的現實。放眼私人市場，表現掛鈎薪酬是常態，公務員體系豈能自外於社會潮流？改革評核制度，讓薪酬更加反映表現，是回應社會訴求的應有之義，政府應堅定推行，不容退縮。



辛正兒