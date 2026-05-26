辛正兒 - 一周三喜訊 香港人才閃耀國際 | 社論

過去一個星期，香港迎來三宗喜訊。三位香港人才分別在世界頂尖的音樂殿堂、學術高地以及太空探索領域，取得成就，不僅是他們個人奮鬥的凱歌，更是香港這座城市人才培育實力的最佳證明。



先說陳以琳。這位香港土生土長指揮家，獲美國三藩市交響樂團委任為候任音樂總監，成為該樂團創立115年來首位女性音樂總監。三藩市交響樂團被譽為美國七大頂尖樂團之一，音樂總監之位長期由男性壟斷，《紐約時報》形容陳以琳的任命「又一道（玻璃）天花板被打破」。



再說蔣濛。11歲隨家人從天津移居香港，入讀皇仁書院，1995年中學會考取得十優佳績，其後負笈美國史丹福大學取得電機工程博士學位，更成為普林斯頓大學最年輕的冠名講座教授，並曾擔任美國國務卿科學技術顧問。早前，他獲美國頂尖學府西北大學委任為第18任校長，成為該校創校175年以來首位亞裔校長。



最令人熱血沸騰的，莫過於黎家盈的故事。這位擁有港大計算機科學博士學位的警務處警司，成功入選神舟二十三號飛行乘組，成為香港首位參與國家載人航天飛行任務的載荷專家。她從約120名報名者中脫穎而出，肩負多項太空實驗與研究重任。從香港警隊的秘密技術部門，到浩瀚太空的國家太空站，黎家盈用行動證明，香港人不僅能在地球上創出佳績，更能逐夢蒼穹。



三名人才分別在文化藝術、學術領域和太空研究取得驕人成績，絕非偶然。他們的成功，既是個人自強不息、不懈奮鬥的寫照，也充分反映了香港教育制度的優越性。香港的大學在世界排名中持續攀升，為學生提供了扎實的學術基礎和國際化視野。陳以琳在香港完成中小學教育後赴美深造，黎家盈從本科到博士均在港大修讀，其導師讚揚她做事謹慎細心、樂於面對挑戰；蔣濛則在香港的傳統名校中磨練出過人的學術能力與堅韌意志。這些求學經歷，為他們日後在國際舞台大放異彩，奠定了堅實基礎。



三人的成就，亦為香港的未來發展方向提供了重要啟示。傳統上，香港予人的印象是國際金融、地產和商貿中心。然而，今次三位傑出人才所屬的領域－－音樂指揮、學術研究、航天科技－－正是當今國際社會最炙手可熱的「創意」與「創科」兩大潮流。事實上，香港的創科實力正迅速崛起：香港的世界競爭力排名已躍升至全球第三位，世界人才競爭力排名升至全球第四位；新興初創生態系統排名全球第三、亞洲第一。與此同時，香港正全力推動文藝創意產業發展，舉辦國際文化創意博覽會及演藝博覽等盛事，積極對接「十五五」規劃，打造國際文化交流平台。



陳以琳、黎家盈和蔣濛的成功，值得每一位港人自豪，更值得政府和社會各界多加介紹和宣傳，以激勵更多香港年輕人勇敢追夢。三位傑出港人的故事正在告訴世界：香港不止有國際金融中心的繁華，更有孕育世界級人才的深厚土壤。



辛正兒