辛正兒 - 特朗普又「狼來了」 美伊博弈的荒誕劇 | 社論

自美國與以色列兩國對伊朗開戰以來，世人目睹了一場前所未見的國際危機「脫口秀」－－特朗普的發言不僅前言不對後語，甚至在同一天內自相矛盾。這種隨心所欲、朝令夕改的作風，已令中東局勢陷入極度不可測的危險境地。



回顧近日事態：5月16日，英美傳媒揭露特朗普政府正積極游說阿聯酋武力奪取伊朗戰略島嶼拉萬島，美以大軍集結，將恢復襲擊。五萬部隊、兩艘航母就位，國防部長宣稱「已擬定升級計劃」。然而僅僅三天後，特朗普突然宣布因「多位海灣國家領導人的干預與勸說」而取消原定5月19日的打擊行動。他又自稱早前「願意接受伊朗暫停核計劃20年」，如今又改口「我現在甚麼都不接受」。



這種反覆無常，從計謀角度看，不斷改口確能令伊朗難以捉摸其真實意圖，從而製造戰略混亂。然而，當「狼來了」喊過太多次，連盟友也逐漸失去信心。更何況，特朗普一方面高調威脅「大規模全面打擊」，另一方面卻因海灣領導人幾通電話就輕易推遲，這只會讓外界看清其底牌：美國根本不願承受與伊朗全面開戰的傷亡代價，寧可慫恿阿聯酋等國充當「炮灰」。



值得注意的是，特朗普聲稱推遲行動的關鍵理由是「海灣國家擔心演變成全面戰爭，威脅能源設施」。這恰恰反證了一個尷尬事實：即使是美國的地區盟友，也不認同其單方面攻勢。可見部分海灣國家雖敵視伊朗，卻不願被拖入一場由美國主導、自己卻要承擔前線風險的戰火。特朗普的「代理戰爭」算盤，早已被世人看穿。



更深層的問題在於，美國作為超級大國，其領導人如此反覆無常，已嚴重侵蝕國際社會對其的信任。從歐盟到中東各國，無不對特朗普的「任意妄為」感到頭痛。伊朗方面更一語道破：「美國設定了軍事打擊的最後期限，然後又自己取消！試圖用虛假的希望逼使伊朗屈服。」這種「虛假的希望」與「狼來了」並無二致，只會讓伊朗更加堅定地拒絕實質讓步－－畢竟，誰能與一個連自己說過甚麼都無法確定的對手談判？



這場美伊博弈，儼然一齣荒誕劇。台上主角特朗普反覆切換戰爭與和平的劇本，台下觀眾－－無論是美國盟友還是伊朗－－卻已逐漸失去耐性。若特朗普繼續以「前言不對後語」的作風處理危機，最終結果恐怕不是達成協議，而是將所有人推入一場誰也無法控制的真正災難。當「狼來了」變成「狼真的來了」，屆時後悔已晚。



辛正兒