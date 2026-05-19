辛正兒 - 伊波拉並不遙遠 港府須超前防疫 | 社論

非洲剛果民主共和國與烏干達正爆發伊波拉疫情，由本迪布焦病毒株引發，致死率高達五成以上，且尚無認可疫苗與特效藥。世衞組織已定為「國際關注的突發公共衞生事件」，特區政府亦啟動「伊波拉病毒病準備及應變計劃」下的最低「戒備」級別。然而，面對這場似遠還近的疫情，僅以「戒備」應對，會否低估了潛在風險？



首先，我們不能輕信官方公布的染疫與死亡數字。剛果疫區檢測能力有限，實際感染規模極可能遠超表面數據。世衞亦坦言，傳播情況存在很大不確定性。當訊息本身不全，防疫部署就必須從最壞處着眼，寧緊勿鬆。



其次，伊波拉雖不像新冠病毒般經空氣傳播，而是依賴接觸患者體液感染，但其潛伏期長達二十一日，足以讓一名看似健康的旅客，在發病前經航空網絡抵達世界任何角落。香港作為國際航空樞紐與商貿自由港，每日迎來五洲四海的旅客，非洲客並不罕見。剛果疫情已向鄰國烏干達散播，足見病毒可輕而易舉跨越國界。



目前政府雖在機場加強對非洲抵港旅客的體溫監測與健康篩查，但這遠不足夠。伊波拉初期症狀近似感冒，發燒未必即時出現，帶源者如仍在潛伏期，可以繞過體溫檢測入境。一旦有染疫者進入社區並發病，其高致命性和接觸傳播特性，足以對醫療系統構成沉重壓力。



所謂「戒備」級別，僅代表風險輕微、應變協調有限。然而，周全的公共衞生防禦，從來不能只憑運氣或地理距離。我們必須認識到，非洲雖遠，病毒卻可以在一程航班之內悄然叩門。政府應果斷檢視現行口岸防疫措施：不僅維持體溫篩查，更可考慮針對來自疫區的旅客實施健康申報、記錄在港住處及聯絡方式，以便必要時迅速追蹤。同時，前線醫護應提高警覺，對有相關旅遊史及可疑病徵者及早隔離檢測，切斷潛在傳播鏈。



防疫之要，在於超前部署，而非待城門失火才籌謀救火。港府必須緊密與世衞及各國通報疫情資訊，審時度勢，一旦疫情擴散或出現更多輸出病例，便要即時提升應變級別，全面收緊口岸防線。市民也須時刻保持衞生意識，近期避免前往疫區，守護這座城市得來不易的公共衞生屏障。



辛正兒