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辛正兒 - 自駕遊風險不少 量力而為防意外 | 社論

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辛正兒
2小時前
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時評 專欄
內容

　　過去三年，香港人外遊自駕意外頻生，日本北海道、新西蘭南島成為事故熱點。令人痛心的是，日前新西蘭南島一宗三車連環相撞事故，奪去兩名香港遊客的性命。這些悲劇並非單純「運氣不好」，而是揭示了一個事實：在人生路不熟的異地自駕，風險極高。若只抱着「大地任我行」的瀟灑，卻忽視潛在危機，隨時樂極生悲。

　　許多港人自駕前，以為外國交通法則與香港「大同小異」，結果身陷險境而不自知。以北海道為例，當地嚴格執行「一時停止」標誌，司機須完全停車觀察；新西蘭與澳洲偏郊區的單線橋，須讓對向車先行。然而，2023年北海道一名港人司機疑因未遵守停止標誌，與運油車相撞，導致同行者骨折，自己被控「疏忽駕駛致傷」。這些教訓說明，出發前了解異地交通法規、觀看官方安全影片（如新西蘭交通局NZTA提供的須知），絕對必要。

　　香港道路擠塞，車速普遍較慢；但在地廣人稀的國家如新西蘭、澳洲，當地司機行車速度較快。港人若仍以香港習慣「慢駛巡航」，反而容易造成後車追撞或被逼越線。新西蘭三車相撞意外，或涉及對當地車流速度及跟車距離判斷失誤。了解外地人的駕駛態度、習慣，例如在無監管路段預期車速會明顯較高，是自駕前必做的功課。

　　從右軚靠左切換至左軚靠右（如歐洲、美加），直覺反應隨時導致逆線行駛。建議至少預留半小時在停車場或低流量道路，重溫當地交通法例重點、熟習車輛油門、煞車、盲點及雪胎/雪鏈使用。同時，必須購買涵蓋偏遠救援及醫療後送的全額保險，並確認租車公司是否提供冬季裝備－－因為一旦在冰島內陸或新西蘭峽灣失事，手機或難尋訊號，救援可能要數小時才到。

　　旅遊心態常是「一次過走遍所有景點」，結果一天駕駛數百公里，加上時差影響，疲勞程度堪比通宵工作。2023年新西蘭一名港人司機駕客車撞橋墜河身亡，同車9人受傷，很可能與長途駕駛、路況誤判有關。每日計劃駕駛時間不應超過4至5小時，同時要避開日落後及清晨時段的低溫結冰風險－－北海道、冰島的多宗意外，正是在結冰路面失控越線。

　　自駕遊的樂趣在於自由靈活，但人生路不熟，部分路段如高山隘口、碎石路、無訊號荒漠，風險極高。若審視行程後發現自己經驗不足、天氣不穩或車輛不合適，絕非「認輸」，而是負責任的選擇。可以考慮在個別危險路段聘請當地司機，他們熟悉路況、天氣及應急方法，往往能化險為夷。花一點代價換取全車人的平安，絕對值得。

辛正兒

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