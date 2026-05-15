辛正兒 - 非物質文化遺產是寶 擴大香港深度遊吸客 | 社論

康文署舉辦第二屆「香港非遺月」，推出40個考察團，較去年大增16個，其中10個為旅客團，這個看似微小的變化，實則揭示了香港旅遊業轉型升級的重要方向--以非物質文化遺產為核心的深度文化旅遊，正是香港擺脫「購物天堂」單一形象、實現旅遊業精品化的關鍵突破口。



國際旅遊潮流早已悄然轉向。當今旅客不再滿足於走馬看花式的景點打卡，也不再單純追求購物與美食的感官刺激，而是渴望深入體驗一個地區獨有的風土人情與生活質感。聯合國教科文組織推動的非遺保護浪潮，正與這股深度旅遊趨勢形成交匯。從日本長良川的鸕鶿捕魚奢華觀覽體驗，到印尼烏基爾薩里村的蠟染生態村，再到西班牙將疊人塔轉化為震撼人心的表演式旅遊項目，全球各地的成功案例一再證明：非遺項目具有無可比擬的旅遊吸引力，能將「古老文化」轉化為「潮流體驗」。



香港擁有超過500項非物質文化遺產，這是一座亟待開發的旅遊金礦。從最高級別的粵劇、大坑舞火龍、長洲太平清醮，到生活化的涼茶、蝦子麵製作技藝、霓虹光管製作，每一項非遺都承載着香港獨有的城市記憶與文化基因。以今年非遺月新增的深水埗區路線為例，全球第三大「最型格」社區的美譽背後，是木偶戲、古琴藝術、紮作技藝等傳統工藝在現代都市中的頑強延續。資深木偶戲師傅黃暉將無人機與機械人融入傳統表演，紮作店第二代傳人歐陽秉志創作出電子吉他紙紮品回應時代脈動，這些故事本身就是最具吸引力的旅遊敘事。



非遺旅遊的魅力在於其「獨特性」與「體驗性」。一個旅客可以在深水埗的考察團中，親手觸摸製作逾200小時的古琴，觀賞融入多媒體科技的木偶戲，甚至在寶華紮作店學習用竹和砂紙製作紙紮品。這種沉浸式的文化體驗，遠比購買一個名牌手袋更能留下深刻的香港記憶。正如日本讓遊客化身「鵜匠」近距離觀賞千年歷史的鸕鶿捕魚，香港的非遺項目同樣能讓旅客從旁觀者變為參與者，真正走進城市的靈魂深處。



然而，要將非遺資源轉化為旅遊動力，單靠康文署一年一度的考察團遠遠不夠。旅發局須擴大將非遺旅遊納入整體推廣策略，針對不同市場設計主題路線；旅行社需擺脫傳統操作模式，開發小而精的文化體驗產品；政府更應建立跨界合作機制，串聯非遺傳承人、社區組織與旅遊業界，形成完整的非遺旅遊生態鏈。法國的經驗值得借鑒——從法餐到長棍麵包，從咖啡館文化到街頭閒聊的氛圍，整套生活美學通過申遺提升市場價值，繼而帶動美食旅遊大幅增長。香港的非遺項目同樣能從「清單上的項目」轉化為「市場上的產品」，實現文化保育與經濟效益的雙贏。



辛正兒