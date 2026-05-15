Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 非物質文化遺產是寶 擴大香港深度遊吸客 | 社論

頭條社論
頭條社論
辛正兒
1小時前
閱讀更多
時評 專欄
內容

　　康文署舉辦第二屆「香港非遺月」，推出40個考察團，較去年大增16個，其中10個為旅客團，這個看似微小的變化，實則揭示了香港旅遊業轉型升級的重要方向--以非物質文化遺產為核心的深度文化旅遊，正是香港擺脫「購物天堂」單一形象、實現旅遊業精品化的關鍵突破口。

　　國際旅遊潮流早已悄然轉向。當今旅客不再滿足於走馬看花式的景點打卡，也不再單純追求購物與美食的感官刺激，而是渴望深入體驗一個地區獨有的風土人情與生活質感。聯合國教科文組織推動的非遺保護浪潮，正與這股深度旅遊趨勢形成交匯。從日本長良川的鸕鶿捕魚奢華觀覽體驗，到印尼烏基爾薩里村的蠟染生態村，再到西班牙將疊人塔轉化為震撼人心的表演式旅遊項目，全球各地的成功案例一再證明：非遺項目具有無可比擬的旅遊吸引力，能將「古老文化」轉化為「潮流體驗」。

　　香港擁有超過500項非物質文化遺產，這是一座亟待開發的旅遊金礦。從最高級別的粵劇、大坑舞火龍、長洲太平清醮，到生活化的涼茶、蝦子麵製作技藝、霓虹光管製作，每一項非遺都承載着香港獨有的城市記憶與文化基因。以今年非遺月新增的深水埗區路線為例，全球第三大「最型格」社區的美譽背後，是木偶戲、古琴藝術、紮作技藝等傳統工藝在現代都市中的頑強延續。資深木偶戲師傅黃暉將無人機與機械人融入傳統表演，紮作店第二代傳人歐陽秉志創作出電子吉他紙紮品回應時代脈動，這些故事本身就是最具吸引力的旅遊敘事。

　　非遺旅遊的魅力在於其「獨特性」與「體驗性」。一個旅客可以在深水埗的考察團中，親手觸摸製作逾200小時的古琴，觀賞融入多媒體科技的木偶戲，甚至在寶華紮作店學習用竹和砂紙製作紙紮品。這種沉浸式的文化體驗，遠比購買一個名牌手袋更能留下深刻的香港記憶。正如日本讓遊客化身「鵜匠」近距離觀賞千年歷史的鸕鶿捕魚，香港的非遺項目同樣能讓旅客從旁觀者變為參與者，真正走進城市的靈魂深處。

　　然而，要將非遺資源轉化為旅遊動力，單靠康文署一年一度的考察團遠遠不夠。旅發局須擴大將非遺旅遊納入整體推廣策略，針對不同市場設計主題路線；旅行社需擺脫傳統操作模式，開發小而精的文化體驗產品；政府更應建立跨界合作機制，串聯非遺傳承人、社區組織與旅遊業界，形成完整的非遺旅遊生態鏈。法國的經驗值得借鑒——從法餐到長棍麵包，從咖啡館文化到街頭閒聊的氛圍，整套生活美學通過申遺提升市場價值，繼而帶動美食旅遊大幅增長。香港的非遺項目同樣能從「清單上的項目」轉化為「市場上的產品」，實現文化保育與經濟效益的雙贏。

辛正兒

最Hit
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
即時中國
5小時前
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
影視圈
16小時前
跨境直通巴「深華粵海」宣布停運長途線！營運逾30載  主打台山、深圳灣路線 未來將與永東合作
跨境直通巴「深華粵海」宣布停運長途線！營運逾30載  主打台山、深圳灣路線 未來將與永東合作
旅遊
15小時前
馬斯克6歲兒子X現身人民大會堂。 美聯社
00:15
特朗普訪華｜馬斯克攜6歲兒子X現身人民大會堂 網友：穿中式刺繡背心太可愛
即時國際
5小時前
李家鼎暴瘦現轉機 李泳豪有信心與鼎爺共度財困：而家由我嚟撐 遺憾仍不知亡母安葬地決靠自己去搵
李家鼎暴瘦現轉機 李泳豪有信心與鼎爺共度財困：而家由我嚟撐 遺憾仍不知亡母安葬地
影視圈
5小時前
特朗普訪華︱特朗普出席歡迎晚宴 邀請習近平9月24日訪問美國︱不斷更新
03:50
特朗普訪華︱特朗普出席歡迎晚宴 邀請習近平9月24日訪問美國︱不斷更新
大國外交
5小時前
德昌魚蛋粉天后店6月結業！開業27年 靠手工魚蛋起家 網民嘆水準不再
德昌魚蛋粉天后店6月結業！開業27年 靠手工魚蛋起家 網民嘆水準不再
飲食
15小時前
銅鑼灣中菜廳點心放題買1送1優惠！米芝蓮推介店 $144/位任食蝦餃/燒賣/口水雞 每位加送乳鴿/燉湯
銅鑼灣中菜廳點心放題買1送1優惠！米芝蓮推介店 $144/位任食蝦餃/燒賣/口水雞 每位加送乳鴿/燉湯
飲食
9小時前
谷薇麗設靈丨谷德昭面容憔悴撐拐杖送別胞姊 女友林子萱頻拭淚姪女谷祖琳強忍悲痛
02:16
谷薇麗設靈丨谷德昭面容憔悴撐拐杖送別胞姊 女友林子萱頻拭淚姪女谷祖琳強忍悲痛
影視圈
10小時前
西貢海下村屋82歲英籍翁燒炭亡 據悉為警務處前高級助理處長歐敏治
西貢海下村屋82歲英籍翁燒炭亡 據悉為警務處前高級助理處長歐敏治
突發
9小時前
更多文章
辛正兒 - AI片真假難分 規管緩慢則亂 | 社論
　　「連我同事都說看了一段時間才發現原來是AI（人工智能）生成，真的好困擾！」立法會議員霍啟剛這句感歎，道出無數市民心聲。從名人深偽短片被盜用於商業廣告，到港大法律系學生利用AI工具合成數百張同學裸照卻僅獲警告信－－事件接連敲響警鐘，揭露香港現行法律在AI時代的存在漏洞。當深偽技術地下產業鏈已在加密群組中荼毒青少年，當不法之徒可藉真假難辨的影像詐騙牟利，香港若繼續停留在「研究立法」的階段，無異於放
2026-05-14 02:00 HKT
頭條社論