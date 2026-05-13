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辛正兒 - 追風觀浪險送命 虐兒法例須檢討 | 社論

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辛正兒
2小時前
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時評 專欄
內容

　　去年超強颱風「樺加沙」襲港期間，一對夫婦攜年幼子女到柴灣海邊觀浪，結果母子被大浪捲入海，父親救人同告墮海，幸得舢舨船家及消防員及時救援，一家四口撿回性命。案件在法院審理，控方同意以自簽保守行為處理，裁判官下令父母各簽2000元、守行為3年，虐兒罪獲撤銷。

　　法庭的裁決可謂「小懲大誡」。一方面，父母置子女於狂風巨浪的極度危險環境，行為鹵莽至極；另一方面，若判處刑事罪名，勢必影響家庭完整及子女照顧，法庭在法理與人情之間作出平衡，尚可理解。然而，這宗案件曝露了一個更深層問題：現行法例對父母疏忽照顧兒童的阻嚇力是否足夠？

　　香港《侵害人身罪條例》第27條訂明，任何人故意襲擊、虐待、忽略、拋棄或遺棄兒童，導致其受到不必要的苦楚或健康損害，即屬刑事罪行。然而，條文中的「故意」及「不必要的苦楚」門檻較高，像帶子女追風觀浪這類「一時貪玩」卻明顯危害兒童安全的行為，在司法實踐中往往以簽保守行為了事，難以形成強烈警示。

　　放眼國際，不少地區對父母置兒童於危險境地的規範更為嚴格。中國內地《未成年人保護法》明確禁止監護人將未成年人置於危險環境；英國《1933年兒童與青少年法》更規定，即使他人介入避免了實際損害，亦不影響對施虐者的定罪－－換言之，只要父母的行為「可能」導致兒童痛苦或健康受損，已足以入罪。歐盟則強調「兒童最大利益」原則，法院可因父母疏忽而剝奪監護權。

　　香港作為國際城市，保護兒童法例應與時並進。政府應深入研究內地及海外的經驗，檢討《侵害人身罪條例》及《保護兒童及少年條例》，考慮引入「危害兒童」的獨立罪行，降低入罪門檻，讓那些因鹵莽或疏忽而將子女置於危險境地的父母，面對更明確的法律後果。

　　當然，法律是最後防線。政府同時要加強公眾宣傳，尤其是針對極端天氣下的危險行為。每次打風期間，總有市民冒險追風觀浪，不但危及自身，更浪費警力、消防及飛行服務隊等寶貴救援資源，令救援人員也身陷險境。這種「累己累人」的行為，必須通過持續的社會教育及法律震懾雙管齊下，才能有效遏止。

辛正兒

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