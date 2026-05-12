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辛正兒 - 「公建民營」日間護理中心 構建更好安老服務第一步 | 社論

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辛正兒
3小時前
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時評 專欄
內容

　　香港正面對「人口老化海嘯」來勢，勞福局宣布在將軍澳日出康城推出首個「公建民營」模式的日間護理中心，專為中產長者提供服務，料明年下半年投入營運。這項突破傳統「公建公營」框架的嘗試，不僅顯示政府引入市場力量回應多元需求的決心，更呼應了國際安老服務「在地養老」的潮流。然而，這只是起點，當局需持續推動新穎措施，構建更好的安老服務。

　　「公建民營」日間護理中心，讓長者得以在熟悉的社區接受服務，正是「在地養老」全球共識的具體實踐。相比早年興起的「北上養老」潮流，長者需面對重新適應環境、社區關係斷裂、子女探望不便等問題，社區本位的安老服務更能維繫長者的社會連結與心理安全感。而「公建民營」模式的精髓在於自負盈虧、靈活定價，讓營運機構按市場需求設計服務檔次。這不但可減輕政府直接提供服務的財政壓力，更能刺激民間資本投入，催生從基層到中產乃至高端的多層級安老選項。

　　然而，日間護理中心只是拼圖的一塊。國際安老服務的核心方向，已從傳統的「被動照護」轉向「全面賦能」，當中多項趨勢值得香港借鏡：一，整合性照護：高齡者常同時面對慢性病、復健、心理社交等需求，必須將醫療、護理、生活照顧無縫串聯，否則服務碎片化只會加劇長者與家屬的奔波之苦；二，以人為本：打破「一套流程服務所有人」的工業化模式，尊重每位長者的生活習慣與選擇權，讓他們參與規劃自己的照護計劃；三，科技輔助：遠距醫療、穿戴式監測、智慧家居感應器乃至服務型機器人，既能減輕前線人手壓力，亦能提升獨居長者的安全與生活品質；四，預防與健康促進：從「有病醫病」轉向「主動健康管理」，透過規律運動、營養指導、跌倒預防、認知訓練等，延長健康壽命、壓縮失能期；五，支持家庭照顧者：正視照顧者的身心負荷，提供喘息服務、技巧指導、心理諮詢等支援，因為他們是安老體系中不可或缺的隱形支柱等。

　　「公建民營」日間護理中心展現了政府打破思維定勢的勇氣，但這僅是推動更佳安老服務的第一步。要真正追上國際安老服務的標桿，香港須系統性地將上述大趨勢融入政策規劃，並鼓勵公私營機構協作創新。

辛正兒

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