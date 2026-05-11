辛正兒 - 正視「AI鴻溝」風險 「全民培訓」僅為起點 | 社論

財政司司長陳茂波提出推動「全民AI培訓」，以期提升市民生活質素及企業競爭力，方向固然正確。然而，面對歐美國家已然浮現的嚴峻「AI鴻溝」社會問題，香港若僅將政策焦點狹窄地置於技能提升與生產效率，恐遠遠不足以應對即將到來的結構性挑戰。



所謂「AI鴻溝」，遠非單純的數位技能落差。它深刻反映在國際競爭、經濟分配、文化霸權及使用者階層等多元層面。歐盟與美國在監管與投資上的分歧，導致創新人才與資源高度集中；勞動市場呈現「K型分化」，資產擁有者與工薪階級的財富差距持續擴大；城鄉發展不均，都市工作者受AI衝擊的程度遠高於鄉村；甚至AI模型內建的「矽谷凝視」與英語霸權，正在無形中強化全球知識與認知的不平等。這些問題警示我們：AI的普及若無配套的公平機制，只會加劇而非縮小社會內部的權力與資源鴻溝。



在此脈絡下，單純推廣「全民AI培訓」猶如僅為民眾提供一把尚未開鎖的鑰匙。市民懂得使用AI，固然能提升生活便利性，但若缺乏對AI倫理、監管、偏見及資源分配機制的理解，普羅大眾很可能在不知不覺中淪為AI時代的弱勢群體。企業亦不應只視AI為提升效率的工具，若無視其對員工權益、決策公平及社會責任的影響，最終可能加劇內部的職位替代焦慮與對立。



有鑑於AI引發的問題橫跨科技、經濟、教育、法律、文化及社會福利等多個政策領域，政府實有必要立即成立「跨政策專責小組」，統籌研究並提出應對策略。該小組應超越傳統培訓思維，系統性審視AI應用的公平機會、道德底線、監管框架及弱勢保障機制。惟有如此，香港才能在擁抱AI浪潮的同時，避免重蹈歐美國家「AI鴻溝」加劇社會分裂的覆轍，真正實現科技普惠與可持續發展的願景。時間緊逼，已刻不容緩。



辛正兒