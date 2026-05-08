邵家輝 - 舟無舵不行 行政主導助港揚帆 | 家輝講場

近日在特區政府牽頭下，一間香港企業與東莞市政府簽署意向書，將在東莞建立大灣區首條完整的可持續航空燃料（SAF）產業鏈，將廢食油轉廢為能。這不僅對接國家綠色發展戰略，更透過兩地政府與企業合作，促成關鍵產業項目落地，堪稱「行政主導」下政府積極有為的良好寫照。



何謂行政主導？簡言之，即是以行政長官為核心的行政機關，在公共政策制訂與施政上處於主導地位。這一體制源自憲法和基本法，是香港特區憲制秩序的重要基石。



多年實踐證明，香港作為一個複雜的現代化城市，無論是維護國安等大事，還是發展經濟、抗疫、改善民生等事務，若缺乏主導核心，會出現政策失焦、拖延內耗等弊端。要確保政策落地見效，須有一個明確的「掌舵者」統籌全局。可以說，行政主導體制是香港應對挑戰、抓緊機遇的「定海神針」。



因此，去年12月李家超特首到北京述職時，習近平主席要求特區政府堅持和完善行政主導，可謂一針見血，意義重大。當前在推動北部都會區建設、編製香港首份五年規劃等重要時刻，政府若缺乏統籌執行力，恐怕只會事倍功半。



有人或會憂慮，行政主導會否變成政府「說了算」？必須釐清，行政主導絕不等於行政霸道。行政、立法與司法機關各司其職，既相互配合，亦互相制衡，共同目標是為了市民的根本福祉與香港整體利益。誠如夏寶龍主任所言：「要同唱一台戲，要多補台，不能拆台。」現屆政府創新推出前廳交流會、行政長官互動交流答問會等溝通平台，正是良性互動的體現。



作為立法會議員，我定當克盡己職，既支持配合政府施政，亦切實發揮監督促進的作用，與行政機關並肩作戰，共同造福市民、貢獻國家。



全國政協委員

自由黨主席

立法會議員（批發及零售界）

邵家輝