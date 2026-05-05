辛正兒 - 陷電騙仍執迷不悟 全民再築抵禦防線 | 社論

警方最新數字再次敲響警鐘：今年首季長者受騙人數與損失金額大幅攀升，單是投資騙案，300多名長者便損失3.3億元，人均逾百萬元。更令人憂慮的是，受害者不乏高學歷、具投資經驗的人士－－一位60多歲的電腦編程員，竟也墮入「假名人」投資陷阱，被騙過百萬元。這清楚說明，電話騙案已由當年的「猜猜我是誰」、網戀騙局，進化至精密部署的投資陷阱，手法層出不窮，不論年齡、教育程度或職業，人人均有機會中招。



剖析這類投資騙局，離不開「三部曲」。第一步：以「權威專家」招徠，博取信任。騙徒在社交平台投放廣告，將受害人引入群組，自稱財經界知名人士，提供「獨家貼士」，甚至「貼心」檢視投資組合，逐步建立虛假權威。第二步：先給甜頭，誘發貪念。受害人小額嘗試，果然獲利，於是戒心盡失，信心大增，自以為遇上「貴人」，越踩越深。第三步：收網收割。騙徒宣稱有「內幕消息」，推介某股票，受害人重錘出擊後股價暴跌；騙徒再以「賠償損失」為名，要求支付「行政費」、「退款費」——至此，受害人已泥足深陷，無法自拔。



最令人關注的是，即使執法機構不斷推出反詐騙宣傳，不少受害人仍然不信自己受騙，包括高學歷人士。調查顯示，受害人平均需28天才肯承認受騙，而每延遲一日報案，損失便增加逾1.4萬元。高學歷、有投資經驗者，往往因過度自信，更容易掉以輕心，人均損失反而更高。



面對這種「執迷型」受害現象，傳統的溫馨提示已不足夠。政府、金融界、教育界、傳媒及家長，必須長期推行反詐騙教育，而且要採用「洗腦式」宣傳－－將昔日「一講錢就失感情」的智慧，改寫成「一講錢，極可能是騙局」。無論是銀行轉帳前的警示、社區中心的講座、學校的家長教育，抑或社交媒體的廣告，都應不斷重複這句口號，植入大眾潛意識。同時，警方提醒市民：任何要求先付「提款費」、「行政費」才能取回款項的，百分百是騙局。轉帳前必須查證對方戶口可靠性，一旦懷疑受騙，立即報案止蝕。



騙局千變萬化，萬變不離其宗－－利用人性中的貪念與信任。只有全民築起心理防線，時刻保持「一講錢即警惕」的條件反射，才能避免更多長者斷送畢生積蓄。



辛正兒