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辛正兒 - 科大醫學院起步 創新醫學樞紐可期 | 社論

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辛正兒
4小時前
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時評 專欄
內容

　　香港科技大學舉行動土典禮，清水灣校園將建立一座八層高的「醫學教研綜合大樓」，標誌着香港第三間醫學院的籌建邁入實質階段。科大校長葉玉如透露，全球招聘反應熱烈，已有7位來自歐美、新加坡等地的臨床教授加盟，且明言不會向現有兩間醫學院「挖角」，而是尋求合作共贏。這份從零起步的決心，為香港醫療創新發展寫下關鍵一頁。

　　科大新醫學院的獨特定位，在於聚焦創科醫療技術，培育擁抱人工智能及精準醫學的創新人才。其四年制「第二學位」課程，要求學生先具備生物或健康相關學士學位，再深入融合科技與臨床實踐。這種培養模式，恰恰呼應了當前國際兩大發展趨勢－－創科與創新。二者環環緊扣，缺一不可。全球醫療體系正面臨老齡化、慢性病負擔加重等挑戰，傳統診療模式極需科技賦能。科大憑藉其在人工智能及工程領域的深厚底蘊，正好填補這方面空位，為未來醫生植入「創科基因」。

　　更值得深思的是，香港彈丸之地，將同時坐擁港大、中大兩間頂尖醫學院，加上科大籌建中的新醫學院，以及浸會大學的中醫醫院，合共四間高質量教學醫院。這在全球大城市中實屬罕見。每一間機構各有專長：港大與中大的臨床與研究實力雄厚、浸大中醫藥底蘊深厚、科大則主打科技驅動的創新醫學。如此多元互補的格局，若能夠整合資源、錯位發展，香港極有條件蛻變為亞洲乃至全球的創新醫學樞紐。從精準診斷、智慧手術到中醫現代化，跨領域協作將激發前所未有的突破。

　　科大籌建新醫學院是一個好例子：發展創新技術，必須群策群力，匯集各方資源，吸引全球專科人才匯聚，並以「錯位發展」思維，加大激活專門科研成果的可能性。香港要把握此次契機，以開放合作取代門戶之見，以創新驅動取代傳統路徑，那麼在不遠的將來，這座城市將不僅是國際金融中心，更將成為照亮人類健康的醫學燈塔。

辛正兒

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