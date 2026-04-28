辛正兒 - 嚴打網上販毒勾當 重刑阻招攬年輕人 | 社論

警方近期展開代號「沙鷗」執法行動，搗破在網上平台招攬人手販毒的集團，共拘捕120人，當中竟有14名未成年人士，最年幼者僅12歲。這批年輕人部分被販毒集團招攬充當「派遞員」，部分因管有含液態尼古丁的電子煙或依托咪酯煙彈而墮入法網。行動既彰顯警方打擊網上販毒的決心與能力，同時亦敲響警鐘－－毒品罪惡大舉滲透網絡世界，並將魔爪伸向心智未成熟的青少年。



「沙鷗」行動值得肯定，警方成功全面接管販毒頻道，將集團連根拔起。這清楚向社會傳達一個重要訊息：網上世界並非「無王管」，執法部門已發展出有效的網絡偵查能力，不法分子企圖躲在屏幕背後招攬他人犯案，絕不可能逍遙法外。任何人以為網上平台可以隱藏身份、逃避法律責任，無疑是癡心妄想。警方是次行動正好提醒公眾，違法行為不分網上網下，執法部門的法眼無處不在。



隨着炎夏來臨，中學文憑試考生將完成考試，大專生亦迎來畢業與暑假，空閒時間增多，容易成為網上不法集團招攬的目標。販毒集團往往以「低風險、高回報」、「搵快錢」等虛假言詞作餌，引誘年輕人充當販毒「死士」。青少年一旦誤信讒言，貪圖小利而參與販毒，所面對的不但是長時間監禁，更會斷送前途、留案底，一失足成千古恨。警方及相關部門必須在暑假期間加強網上巡邏與執法行動，同時加大宣傳力度，讓學生提高警覺，認清販毒的嚴重後果。



根據《危險藥物條例》，販運危險藥物一經定罪，最高可判罰款500萬元及終身監禁。法庭量刑時會考慮毒品種類與數量，例如販運兩公斤以下大麻，量刑起點約為16個月監禁，但數量越大、刑期越長。更重要的是，法庭明確指出，利用未成年人士犯案屬加刑因素。我們期望法庭對誘使青少年犯法的被告，施以法例容許的最高量刑，以產生足夠的阻嚇作用，遏止販毒集團繼續荼毒年輕一代。



歸根結柢，打擊網上販毒不能單靠執法。家長、老師、同輩若發現青少年有可疑情況，應及早介入，防止他們泥足深陷。只有社會各界攜手合作，才能守護年輕人免受毒害。



辛正兒