辛正兒 - 飛鵝山淪為罪惡黑點 執法與科技雙管整治 | 社論

飛鵝山以無敵日出與九龍全景聞名，是市民與旅客登山打卡的熱門勝地。然而，這片與鬧市僅咫尺之遙的翠綠山野，近期卻驚傳淪為露天的吸毒狂歡派對場。有義工清理垃圾時，檢獲大量殘留白色粉末的小膠袋、俗稱「可樂壺」的吸毒工具，以及隨處丟棄的避孕套，情況之猖獗令人咋舌。一座本應是闔家歡的行山徑，入夜後變成藏污納垢的法外之地，情況不理想，當局絕不能坐視山野變成罪惡溫床。



飛鵝山的亂象直接威脅公眾安全與青少年健康。不法分子利用山野夜色掩護，疑吸毒甚至不排除涉及濫交的不法派對。這些行為不僅讓心存僥倖者恣意違法，更可怕的是，倘若年輕人誤闖此類「夜場」，極易在好奇或同儕壓力下沉淪毒海。山野隱蔽，一旦發生毒品交易、性侵甚至因神智不清引發的暴力衝突，後果不堪設想。山腳居民更憂慮煙頭與吸毒火種引發山火，危及民居。這片原本供人洗滌心靈的後花園，或已淪為罪惡的「無掩雞籠」，嚴重侵蝕市民行山的安全感。



旅遊勝地變罪惡天堂，勢必打擊香港的國際形象。飛鵝山是不少外地遊客嚮往的打卡點，若遊客慕名登山觀賞夜景，卻撞破狂歡派對、遍地針筒與垃圾，甚至遭受滋擾，這對香港旅遊業的聲譽是沉重的打擊。在政府積極推動「無處不旅遊」的當下，這不啻是負面例子。



面對山野無法無天的局面，有議員向當局反映情況，促請加派人員巡邏及研究加裝閉路電視。對此，執法部門須從速回應。增設閉路電視固然是長遠的阻嚇之計，惟涉及資源審批與工程建設，遠水難救近火。當局應雙軌並行，短期內必須調配人手，加強夜間的針對性巡邏與埋伏行動，對吸毒及亂拋垃圾者嚴厲執法，以收即時阻嚇之效。



當局亦應研究借助科技力量填補人手不足。例如出動具備熱能探測或夜視功能的無人機進行高空偵察，既能大範圍搜集山上可疑聚會與犯罪證據，亦能減輕前線警員在崎嶇山路搜證的風險與壓力。科技應用靈活且成本相對可控，是短期內打擊山野罪案的利器。當局必須展現整頓決心，飛鵝山的青山綠水不容玷污。



辛正兒