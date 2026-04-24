Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 飛鵝山淪為罪惡黑點 執法與科技雙管整治 | 社論

頭條社論
頭條社論
辛正兒
5小時前
閱讀更多
時評 專欄
內容

　　飛鵝山以無敵日出與九龍全景聞名，是市民與旅客登山打卡的熱門勝地。然而，這片與鬧市僅咫尺之遙的翠綠山野，近期卻驚傳淪為露天的吸毒狂歡派對場。有義工清理垃圾時，檢獲大量殘留白色粉末的小膠袋、俗稱「可樂壺」的吸毒工具，以及隨處丟棄的避孕套，情況之猖獗令人咋舌。一座本應是闔家歡的行山徑，入夜後變成藏污納垢的法外之地，情況不理想，當局絕不能坐視山野變成罪惡溫床。

　　飛鵝山的亂象直接威脅公眾安全與青少年健康。不法分子利用山野夜色掩護，疑吸毒甚至不排除涉及濫交的不法派對。這些行為不僅讓心存僥倖者恣意違法，更可怕的是，倘若年輕人誤闖此類「夜場」，極易在好奇或同儕壓力下沉淪毒海。山野隱蔽，一旦發生毒品交易、性侵甚至因神智不清引發的暴力衝突，後果不堪設想。山腳居民更憂慮煙頭與吸毒火種引發山火，危及民居。這片原本供人洗滌心靈的後花園，或已淪為罪惡的「無掩雞籠」，嚴重侵蝕市民行山的安全感。

　　旅遊勝地變罪惡天堂，勢必打擊香港的國際形象。飛鵝山是不少外地遊客嚮往的打卡點，若遊客慕名登山觀賞夜景，卻撞破狂歡派對、遍地針筒與垃圾，甚至遭受滋擾，這對香港旅遊業的聲譽是沉重的打擊。在政府積極推動「無處不旅遊」的當下，這不啻是負面例子。

　　面對山野無法無天的局面，有議員向當局反映情況，促請加派人員巡邏及研究加裝閉路電視。對此，執法部門須從速回應。增設閉路電視固然是長遠的阻嚇之計，惟涉及資源審批與工程建設，遠水難救近火。當局應雙軌並行，短期內必須調配人手，加強夜間的針對性巡邏與埋伏行動，對吸毒及亂拋垃圾者嚴厲執法，以收即時阻嚇之效。

　　當局亦應研究借助科技力量填補人手不足。例如出動具備熱能探測或夜視功能的無人機進行高空偵察，既能大範圍搜集山上可疑聚會與犯罪證據，亦能減輕前線警員在崎嶇山路搜證的風險與壓力。科技應用靈活且成本相對可控，是短期內打擊山野罪案的利器。當局必須展現整頓決心，飛鵝山的青山綠水不容玷污。

辛正兒

最Hit
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
14小時前
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
飲食
14小時前
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
生活百科
14小時前
長沙灣救護車捱撞翻側 釀3傷包括兩救護員 私家車司機涉酒駕被捕
突發
7小時前
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
生活百科
15小時前
開業不足3年！百佳超市香港仔分店結業 街坊嘆購物不便：基本配套冇晒
開業不足3年！百佳超市香港仔分店結業 街坊嘆購物不便：基本配套冇晒
生活百科
14小時前
第44期六合彩今晚（4月23日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達2,000萬元。資料圖片
六合彩︱頭獎2000萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對號碼！
社會
9小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
2026-04-22 18:00 HKT
施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波
03:05
施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波
影視圈
2026-04-22 21:25 HKT
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
影視圈
11小時前
更多文章
辛正兒 - 本地登革熱再現 全民防蚊不鬆懈 | 社論
　　本港日前錄得今年首宗本地登革熱個案，衞生防護中心評估未來本地傳播風險為「中等」，更明言爆發風險不可忽視。雖然當局強調整體風險「可防可控」，但這一警號足以提醒我們：隨着雨季來臨、氣溫回升，蚊媒疾病有可能處於爆發邊緣，社會必須立即行動，防患於未然。 　　香港的白紋伊蚊是傳播登革熱、基孔肯雅熱及寨卡病毒的主要病媒。登革熱雖多數屬輕症，惟一旦發展為重症，若無適當治療，死亡率可高達10%至20%；
2026-04-23 02:00 HKT
頭條社論