邵家輝 - 災後工作扎實細緻 體現擔當 | 家輝講場

大埔宏福苑火災，全社會痛心，特區政府亦一直高度關顧受災居民，全力推進善後。日前當局安排七座受災樓宇居民返家執拾，綜觀整體安排暢順有序，令人欣慰之餘，也展現出當局的細心與體恤。



據悉是次行動中，政府每日動員逾千名跨部門人員，涵蓋警務處、消防處、民安隊、醫療輔助隊、民政署、社署、房屋局及房屋署，並聯同關愛隊義工全力協助。當局亦不時因應個別需要作出人性化調整，前線人員更自發靈活提供支援，不少居民對此表示滿意。在此，衷心感謝全體工作人員的辛勞付出。



從傳媒報道中看到，有居民在取回珍貴物品時流露出的喜悅，尤為令人動容。部分物品的經濟價值或許不高，但對當事人而言，卻承載着無可替代的回憶與意義。在確保安全的大前提下，當局盡量為居民提供最大便利，那份用心值得肯定。



事實上，自火災發生至今約5個月，政府的善後工作從未停歇。除了成立獨立委員會徹查事故原因和責任外，當局亦已制訂並公布長遠安置方案，同時着手改革制度，全面堵塞漏洞。改革範疇涵蓋提升消防安全治理、強化樓宇維修監管、改善大廈管理及工地安全、打擊圍標等，相關法案即將提交立法會審議。凡此種種，每一項工作均做得扎實細緻，充分體現特區政府的承擔與努力。



作為政府高效依法施政的重要夥伴，我們立法會議員定必竭盡所能，協助政府完善法規、優化制度，加快審批撥款，並監督政策切實落實，務求支援受災居民早日回復正常生活，避免悲劇重演。同時我們必須保持警惕，嚴防別有用心者藉機「以災亂港」，影響國家安全與社會穩定。



世事無常，人間有暖。讓我們團結一心，支持做好災後工作，重新出發。



全國政協委員

自由黨主席

立法會議員（批發及零售界）

邵家輝