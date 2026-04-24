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陶傑 - 讀不起大學 | 油尖多士

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陶傑
5小時前
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時評 專欄
內容

　　許多美國年輕人在社交媒體上叫苦連天，抱怨入不敷支，除生活成本和高消費之外，最主要的原因是沉重的學生貸款。

　　美國去年學生貸款總額1.69萬億美元，僅次於房屋貸款，欠債人數高達4280多萬。許多人大學一畢業，即背負數萬美元債款，連本帶利，還款過程往往經年累月。

　　讓學生貸款讀大學，最早由詹森政府提出，本來被視為推動平等權益的德政；讀大學不僅是富裕白人階層的專利，只要成績優秀，基層的黑人學生，也可以由政府資助，進入高等學府。

　　政策出台之後不久，貸款規模即以幾何倍數增加，原因很簡單，嗅覺極為靈敏的金融界發現，貸款由政府出資，大學生用工作和時間償還，風險由納稅人承擔，是一筆極其穩定的資產，1972年，便有一間專門提供學生貸款的金融機構 Sallie Mae 成立，從此開始像2008年金融海嘯中的房利美、房貸美一樣，專門以貸款融資，到2004年，已經成為一間上市公司，完全脫離了政府控制。

　　既有納稅人包底，政府年年增加撥款，各間大學自然也不會執輸，學費年年有增無減，從1980年起至今，不但學生貸款增加了700%，大學學費更高達1200%，政府每撥款一美元，其中六成都落入了大學的荷包。

　　但凡是公帑，錢必不可能花在刀刃上，如今美國的大學已經發展成為一個小型政府，絕大部分的資助，都用於行政成本，各種名目的教學助理、文化事務部門，營銷和推廣團隊，這些職位，都以四五倍的速度增加，真正的教學職位多年來甚至未曾翻倍。

　　當然，學生貸款有別於房屋次貸，未必會爆煲，但是去年壞帳率突然急升至9.5%，年輕人的經濟狀況可見一斑。大學越來越「水」，學位和濫發的鈔票一樣，還未畢業，便已背負幾萬美元的債務，難怪Z世代的美國人有至少40%的比例考慮移民。

前新聞工作者
多媒體社會評論人
陶傑

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