辛正兒 - 蘋果換帥的啟示 創意主導新經濟 | 社論

蘋果公司宣布行政總裁庫克將轉任執行董事長，由硬件工程高級副總裁特努斯接掌帥印。這一備受全球科技界關注的人事變動，不僅標誌着蘋果後庫克時代的開啟，更深刻反映了未來新經濟的驅動力已從「技術可行」悄然轉向「人類需要」－－在科技日益同質化的今天，設計創意與創新科技的深度融合，才是定義產品價值、引領產業潮流乃至改變人類生活的核心引擎。



回顧蘋果的傳奇歷程，從喬布斯時代的Mac、iPod、iPhone，到庫克治下Apple Watch、AirPods及服務生態的壯大，蘋果多次證明：真正的顛覆並非來自單一技術突破，而是源自對用戶體驗的極致洞察與設計創意的精巧轉化。推行AirPods的成功，並非藍牙技術的獨有專利，而是配對流暢度、收納盒磁吸手感與佩戴美學的整體設計；iPhone亦非第一部智能手機，卻是第一部讓人「渴望擁有」的手機。



特努斯接任蘋果CEO，格外值得全球關注。他擁有工程師的頭腦與創新者的靈魂，長期主導硬件設計，曾推出多代iPhone、iPad、MacBook Neo，並在材料科學上引入再生鋁化合物、3D打印鈦金屬，同時兼顧可修復性。這些成就表明，蘋果未來的產品方向將更加強調設計創意與可持續性的結合，而不再單純比併晶片參數或螢幕規格。可以預期，特努斯領導下的蘋果，將進一步深化「設計思維」－－以人為本，解決複雜的系統問題，例如健康監測、環保製造、無縫生態體驗。這勢必帶動全新產業鏈（如回收材料、精密製造、服務設計）的爆發，並重新塑造人們的行為習慣與審美標準。



對於香港而言，蘋果換帥不應僅視為遠方的新聞，更應視為一面鏡子與一次警鐘。香港自然資源匱乏，無法依賴廉價土地或初級加工業競爭，但擁有世界級的大學科研能力，以及近年蓬勃發展的創意學科，培育了不少兼具科技與設計思維的年輕人才。然而，香港過去在科創產業化方面往往偏重「技術突破」，至於以設計創意作為價值創造的源頭，仍需努力。



香港的創科創意界應從蘋果換帥中學習三點：第一，打破「技術至上」的迷思，鼓勵跨學科協作－－讓工程師與設計師、心理學家、社會學家共同定義問題。第二，善用大學在材料科學、人工智能與人機互動的研究積累，結合設計學院的創意輸出，開發具有獨特文化符號與情感價值的原型產品。第三，政府與業界應搭建更多「設計思維」工作坊、加速器，並提供原型製造、用戶測試等基礎設施，降低從創意到商品的轉化門檻，才能抓緊設計創意驅動新經濟的浪潮。



辛正兒