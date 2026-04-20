辛正兒 - 霍爾木茲海峽炮聲 震動美國北約關係 | 社論

上星期，霍爾木茲海峽上演了一場極具象徵意義的鬧劇。美國海軍大張旗鼓地派出軍艦，聲稱要「反封鎖」以確保全球兩成石油運輸要道暢通。然而，華盛頓的號角雖然響亮，回應的卻是一片尷尬的沉默－－西歐盟國的軍港寂靜無聲。由美以聯軍發動的這場對伊戰事，已如一把鋒利的手術刀，切開了跨大西洋夥伴關係看似堅韌的表皮，露出其下深可見骨的裂痕。



伊朗在上月衝突期間，仍透過選擇性放行中國、俄羅斯、印度等國油輪通過霍峽，單月賺進近五十億美元。法國總統馬克龍看清了這幅荒謬的圖景，才拒絕登上華盛頓的戰車。法國並非示弱，而是做出冷靜的戰略計算：美國於二月發動了這場戰爭，現在卻要求盟友在一個仍在交火的戰區共同承擔後果，這無異於綁架盟友加入一場未經同意且師出無名的戰爭。戴高樂號航母戰鬥群在中東的「防禦性存在」，以及英國悄然尋求建立「非美國領導」的戰後多國聯盟，在在顯示，歐洲的軍事強權已不再願意為美國的單邊主義地緣賭博背書。



這不僅是對一場特定衝突的歧見，更是北約創立以來最嚴重的存在考驗。德國國防部長那句「你期望幾艘歐洲護衛艦能做到強大的美國海軍做不到的事嗎？」擺明是政治責任的切割。西班牙國防部長直斥美國反封鎖霍峽「毫無意義」。這些來自北約核心成員的公開表態，是正式的外交宣告：這場衝突與北約無關。當美國的軍事聯盟體系在官方場合將自身與美國的戰爭切割開來，這意味着二次大戰後確立、以美國為絕對核心的集體安全架構，已在霍峽的硝煙中出現了無法修補的裂縫。



特朗普政府的單邊主義作為這場分裂的催化劑，其衝擊波遠超中東戰場。美國在關稅問題上對盟友的無情擠壓、在戰略需求上的予取予求，以及在國際條約與政治倫理上的反覆無常，早已讓歐洲盟邦寒心。霍峽危機只是壓垮駱駝的最後一根稻草。歐洲的盤算很清楚：若跟隨美國封鎖，意味着與中國、俄羅斯、印度等仍在與伊朗交易的經濟體直接對立，而這一切竟是為了收拾一個由美國挑起、歐洲毫無利益的爛攤子。



美伊止戰談判仍在伊朗存放鈾等核心問題上膠着，但即便談判有所突破，大西洋兩岸的政治信任早已覆水難收。這場衝突揭示了一個殘酷的現實：美國行單邊主義，歐洲盟邦也將毫不猶豫地走自己的路。霍峽不僅是石油運輸的咽喉，此刻更成了見證舊時代霸權秩序崩解的隘口。當法國與英國開始籌組一個不需要美國領導的平行世界時，世人目睹的不止是一場區域戰爭的餘波，更是世界格局「去美國中心化」的歷史性轉折。



辛正兒