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辛正兒 - 加快滲水檢測惠民生 善用科技解鄰里紛爭 | 社論

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辛正兒
3小時前
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時評 專欄
內容

　　「民生無小事」，這句話在香港樓宇滲水問題上體現得淋漓盡致。每逢雨季或水管老化，家居天花滴水、牆身滲斑便成為無數家庭的噩夢，更屢屢成為電視投訴節目的焦點。這不僅反映漏水現象極其普遍，其對日常生活的滋擾更不容小覷－－從家具損毀、電器短路，到牆壁發霉影響健康，每一項都令住戶苦不堪言。

　　隨着本港樓宇進入高齡化，漏水問題勢必日益嚴峻。然而，此類問題的棘手之處，在於滲水源頭往往難以明確查實。樓上業主可能堅稱並非自家管線破損，樓下住戶則日夜受水漬困擾，雙方各執一詞，爭拗不休。輕則口角不斷，重則對簿公堂，成為地區鄰里關係惡化的主要導火線。舊有檢測程序需時約71個工作天，漫長的等待無異於火上澆油，令小糾紛釀成大矛盾。

　　為了改變情況，政府計劃今年中以試行方式，實施調查私人樓宇滲水的新檢測程序。滲水辦將率先以紅外線分析儀配合電子濕度儀，初步確定滲水源頭後，隨即向樓上單位業主發出「建議維修通知」，整個流程大幅縮短至14個工作天。這項德政值得社會各界大力支持。時間縮短近八成，既能及早止漏減低損害，亦可避免無謂的鄰里對立。更關鍵的是，若業主逾期不遵從，便須繳付1.7萬元檢測費。此舉清晰傳遞一個訊息：業主有責任處理自身單位的滲水問題，不應由公帑代為埋單。收費並非懲罰，而是促使業主做「本身應做的事」，即使最終證實並非其責任，自費檢測亦能「求個安心」。

　　長遠而言，當局應以緊貼科技發展為政策目標。紅外線、微波斷層掃描等新技術日新月異，配合新例執行，將進一步提升檢測效率與準確性。同時，政府積極推動物管公司參與協商調解，過去三年成功解決七成個案，成效顯著。未來應加強培訓物管人員擔任調解員，鼓勵鄰里自行化解賠償等爭議，扭轉「有事只會搵滲水辦」的被動風氣。總之，加快滲水檢測、善用科技、強化調解，三管齊下，方能真正利民生、睦鄰里，讓市民安居樂業。

辛正兒

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