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辛正兒 - 香港擁抱AI大潮 創意與規劃並重 | 社論

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辛正兒
4小時前
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時評 專欄
內容

　　人工智能正以前所未有的速度重塑全球經濟格局，香港作為國際金融中心，若未能及時抓住這波浪潮，恐將錯失高增長的黃金機遇。行政長官李家超昨天在一個論壇表明，香港將全力推動「AI產業化」與「產業AI化」，預告下半年投入運作的人工智能研發院，方向正確，但當局同時要提出切實可行的行動藍圖。

　　「AI產業化」與「產業AI化」猶如經濟轉型的雙引擎。前者把AI技術本身發展成獨立產業，創造新增長點與高價值就業；後者使用AI改造傳統行業，以降本增效、創新商業模式。兩者相輔相成，缺一不可。香港擁有五間全球百強大學，科研基礎扎實，創意人才輩出，這正是「AI產業化」的沃土。然而，創意若只停留在實驗室，便無法產生經濟效益。

　　內地擁全球最完整的製造體系與龐大應用場景，而香港的強項在於基礎科研、知識產權保護及國際化營商環境。兩者互補，可形成「香港研發、內地轉化、全球銷售」的價值鏈。透過與大灣區城市深度協作，香港的AI創意可以快速落地，避免「轉型失靈」－－即技術無法走出實驗室的窘境。

　　然而，機遇不會自動變現。未來五年規劃必須將AI列為重中之重，訂出具體路線圖與達標時間表。這包括：明確AI產業化的重點領域（如芯片設計、算法、數據服務）；制訂傳統行業（金融、醫療、物流）的AI應用指標；加快InnoHK等平台的研究成果轉化；並透過稅務優惠、人才引進計劃等政策，吸引全球頂尖AI企業落戶。李家超提及加快臨床試驗以發展國際醫療創科中心，正是一個好的起點。

　　更重要的是，香港不能只做AI的「使用者」，更應成為「創造者」。AI擅長優化與執行，但顛覆性突破仍源於人類創意。保護知識產權、鼓勵容錯文化、強化STEM與人文學科的跨領域教育，才能源源不絕產出新點子。當AI產業化提供技術工具，產業AI化釋放傳統行業潛力，再以創意賦予獨特價值，香港方能在國際AI競賽中後來居上。

辛正兒

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