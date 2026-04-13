辛正兒 - 公交手機開播滋擾 教育為先 罰則為後 | 社論

在港鐵、巴士、小巴等公共交通上，旁若無人地大聲播放手機影片或音樂的情況，相信不少市民都遇過。這類行為多見於部分上了年紀的長者，或許是聽力退化不自覺加大音量，又或是缺乏公共空間意識。面對震耳欲聾的「免費點播」，車廂內絕大多數乘客選擇啞忍，鮮有人出言勸阻。偶爾有按捺不住的市民要求收細音量，輕則遭白眼，重則引發口角甚至肢體衝突。這種日復一日的噪音滋擾，不僅蠶食着港人的乘車質素，也影響着這個國際都市的文明形象。



事實上，現行法律並非無法可依。《香港鐵路附例》第26A條早已明確禁止在鐵路處所內使用產生噪音的器件，包括收音機、錄音機以及「任何其他相似的器件」－－毫無疑問，手機外放亦在此列，最高可處罰款2000元。然而，法例歸法例，現實中鮮聞檢控的個案。至於巴士及小巴，司機專注路面安全，難以兼顧車廂秩序管理。



反觀內地，自交通運輸部於2020年實施《城市軌道交通客運組織與服務管理辦法》後，上海、北京、廣州、武漢等城市相繼立法或修例，明確禁止地鐵內電子設備聲音外放。值得注意的是，儘管內地部分城市罰則甚嚴（如廣州最高罰款500元人民幣），但在實施初期均以勸導、宣傳及納入信用記錄為主，重在建立公民意識。這與本港當前面對的困境異曲同工：貿然以罰款重手打壓，在狹窄車廂內極易激起民怨與反抗，甚至將職員置於危險境地。



因此，當下最逼切的不是罰錢，而是「深耕教育」。政府與公共交通機構應聯手加強公眾宣傳，透過車廂廣播、海報、社交媒體短片等渠道，以通俗易懂方式向市民－－特別是長者社群－－傳遞「車廂靜音」的文明觀念。宣傳重點不在恐嚇罰則，而在於喚起同理心：「您享受的節目，可能是別人的煩惱。」



同時，公交機構應為前線職員提供專業培訓，教導他們如何以溫和且有效的方式介入勸止。一句「阿伯，聲浪太大會影響其他人，麻煩您校細聲少少，多謝合作」，若能輔以友善態度和機構的明確授權背書，往往能化解9成衝突。公眾亦應明白，文明習慣的養成非一日之功，尤其是改變長者數十年的生活慣性，更需要社會多一點耐性與包容。



長遠而言，待社會共識成熟、公眾接受程度提高後，再輔以適度罰則作阻嚇，方為治本之道。香港要維持國際都會的優雅風範，既要守住法律底線，更要有教育引領的耐心。寧可讓車廂內的寧靜來得慢一些，也要讓文明之路走得穩一些。



辛正兒