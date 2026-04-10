辛正兒 - 發「戰爭財」疑案屢現 投資宜避險為上策 | 社論

新一輪中東戰火未熄，金融市場和商品市場屢現「神級」交易。從上月暫緩打擊伊朗前十五分鐘的5.8億美元原油空單，到本周宣布停火前三小時驚現近10億美元精準沽空盤，時機之巧合，令人瞠目。美國民主黨眾議員已促請證交會調查，而更令人心寒的是，這些疑似利用國家機密牟利的操作，並非孤例。美國與以色列打着「防止核擴散」旗號，以強凌弱，早已喪失國際道德高地；若特朗普及其親信果真藉戰爭機密中飽私囊，那便是道德徹底破產，將霸權與貪婪赤裸裸地捆綁在一起。



長期以來，美國以制裁與空襲對付伊朗，以色列暗殺核專家、轟炸設施，奉行「森林法則」，無視國際法與基本人道主義。然而，世人如今見到的不僅是軍事霸權，更是一連串令人髮指的「發財門」。預測平台上，「Magamyman」單日暴賺51萬美元，十多個新帳戶精準押注空襲與停火，獲利數以百萬計；傳統期貨市場中，接連出現價值數億甚至十億美元的異常盤口，事後印證與特朗普的聲明節奏高度脗合，令人高度懷疑有人發「戰爭財」。



不少人直言，特朗普儼然成了「幕後大莊家」。他時而威脅「摧毀整個文明」，時而突然宣布停火，反口覆舌，把金融市場當作自家賭場。若確實有人事先通風報信，利用敏感資料搶先部署，這已不僅是內幕交易，更是以國家安全機密換取私利的叛國行為。諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼的嚴厲批評，絕非危言聳聽。



面對如此動盪與骯髒的市場環境，普通投資者必須清醒。特朗普朝令夕改，一句社交帖文就能讓油價暴漲暴跌十五個百分點，加上疑似「春江鴨」反覆精準收割，散戶盲目跟風無異於以卵擊石。此時此刻，保本應為最高原則。遠離高槓桿的期貨與加密預測平台，減少押注地緣政治敏感資產，持有現金或避險工具方為上策。切勿讓自己的血汗錢，成為他人「戰爭財」的犧牲品。



辛正兒