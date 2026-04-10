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邵家輝 - 助香港商品拓內地市場 | 家輝講場

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邵家輝
10小時前
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時評 專欄
內容

　　近年，受市民與旅客消費模式轉變影響，本港零售、批發等行業備受壓力，業界紛紛尋求拓闊市場空間。其實香港擁有不少信譽良好品牌和優質商品，只要配合適切渠道，絕對具備拓展海內外市場潛力。

　　國家擁有十四億人口的龐大市場，香港近水樓台，內地市場自然是重點目標。《十五五規劃》提出「做強國內大循環，暢通國內國際雙循環」，以新供給創造新需求，堅持高質量發展。在國家擴大內需的策略下，香港若能善用「自由港」優勢，將優質產品輸進內地市場，不僅能為港企開闢新出路、推動傳統產業升級，也能讓內地消費者接觸更多高質量商品，實現互利共贏。

　　要拓展內地市場，跨境電商是有效途徑之一。內地實施的《跨境電子商務零售進口商品清單》現涵蓋超過1400種商品，合資格商品可享限額內零關稅，以及進口環節增值稅和消費稅按法定稅額70%徵收。這為香港企業尤其是中小微企，提供了便捷而具成本效益的銷售渠道。

　　我於今年全國政協會議期間，便建議進一步擴大清單範圍，讓更多香港商品藉着電商平台進入內地。同時，建議優化跨境電商的退貨監管機制，加強支付與物流等配套支援，多管齊下降低港企進入內地市場的門檻。

　　除電商外，實體通關便利化一樣重要。近年合資格的香港肉製品及乳品已可順利輸往內地，飲料、餅乾、糖果、茶葉、調味料（經研磨）和麵食（不含肉製品）等類香港食品，亦可經抽樣檢測後直接放行，毋須等檢測結果。此安排大大縮短清關時間，有助業界控管存貨及如期交貨，我期望能適用於更多港製食品及其他低風險商品。

　　作為國際城市，香港匯聚海內外優質產品，若能持續拓寬進出內地渠道，定能貢獻國家發展所需，又為自身經濟轉型注入新動能。

全國政協委員
自由黨主席
立法會議員（批發及零售界）
邵家輝

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