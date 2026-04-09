辛正兒 - 伊朗苦戰破困局 美以失敗損國格 | 社論

美伊戰火歷經六周，出現停火曙光。美國總統特朗普在第三個向伊朗發出的最後通牒屆滿前一個多小時，宣布接受伊朗提出的十點方案，換取兩周停火及霍爾木茲海峽重開。表面上看，這是一場外交突破，但細析全局，實則標誌着美國與以色列的戰略挫敗，以及伊朗以弱勝強的關鍵轉折。



過去六周，美以聯軍雖宣稱摧毀伊朗空軍與海軍，卻未能壓制伊朗最具威懾力的導彈與無人機攻勢。伊朗以非對稱作戰方式，重創以色列軍工基建，更令美軍蒙受二戰以來最大的空軍損失，阿拉伯盟國同樣未能幸免。伊朗在不妥協、不停火的苦戰中，成功逼使美國放棄自身提出的強硬條款，轉而以其十點方案為談判基礎。這不僅是外交上的逆轉，更是戰場上實力的間接體現。



更為關鍵的是，即將在伊斯蘭堡舉行的談判，並非以美國的最後通牒為藍本，而是圍繞伊朗方案展開。這意味着，德黑蘭成功將其政治議程－－包括美軍撤出中東、解除制裁、解凍資產、由伊朗主導霍爾木茲海峽通行權－－擺上枱面。美國以全球最強軍力，竟無法逼使一個長期受制裁的國家屈服，反而被逼接受對方的談判框架，此乃戰略敗局的明確信號。



與此同時，以色列在此次衝突中亦非贏家。其不敗神話被伊朗導彈擊破，軍事與經濟雙雙受創。美以兩國的單邊軍事行動，不僅違反聯合國規章，更遭歐盟各國離棄，外交上徹底失分，失去領導歐洲的道德權威。特朗普政府誤信以色列慫恿開戰，如今深陷泥潭，國內反戰民意升溫，民主黨有望在中期選舉後控制眾議院，令特朗普淪為跛腳鴨，甚至面臨日後被追究戰爭責任與彈劾的風險。



展望未來，伊朗將以此次衝突為契機，重新布局中東勢力版圖。除非美國完全解除長達數十年的嚴厲制裁，否則伊朗勢必繼續發展導彈技術以自衛，甚至走向核武研發，以保障國家生存權。屆時，伊朗將不僅是區域強權，更將成為抗衡美以的核心力量。



這場停火，與其說是和平的開端，不如說是一場力量重組的序章。美國與以色列試圖以軍事手段重塑中東，最終卻發現，導彈時代的戰爭，勝負不再由航母與戰機決定。真正的贏家，是在絕境中仍未屈服的一方。



辛正兒