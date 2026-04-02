辛正兒 - 特朗普自欺欺人的戰略敗局 | 社論

美國總統特朗普將於香港時間今早就伊朗戰事發表全國講話，按他胡扯的性格，勢必將這場軍事行動包裝成一場「勝利」。然而，無論他如何運用其慣用的「搬龍門」修辭－－時而宣稱正打贏仗，時而預告將打贏仗，乃至直接宣告已打贏仗－－都無法掩蓋一個事實：美對伊的軍事冒險，從戰略層面而言，是一場徹頭徹尾的「慘輸」。



從軍事行動的效果來看，美對伊的軍事與科研體系造成了重大破壞，但戰爭的真正成敗從來不取決於破壞力，而在於能否達成政治目標，以及代價與收益的平衡。特朗普聲稱「唯一目標是伊朗不能擁有核武」，但這場單方面發動的戰爭，恰恰違反了國際法與聯合國憲章，美國以一個主權國家為目標，卻又宣稱「非尋求政權更迭」，這種自相矛盾的戰略定位，注定無法換來持久和平。



更為深遠的災難在於，美國在中東種下了無法化解的仇恨。伊朗作為一個擁有數千年歷史的文明古國，其民族尊嚴與戰略韌性絕不會因幾輪空襲而瓦解。相反，美國的攻擊只會強化伊朗內部鷹派勢力，逼使德黑蘭加速軍力升級。未來，無論是透過代理人武裝、導彈襲擊，還是網絡戰，伊朗必將以各種方式持續對抗美國與以色列。特朗普所謂「停戰」的宣稱，不過是將衝突從高強度的直接對抗，轉化為低烈度但更持久、更不可預測的長期消耗戰。中東不是迎來了和平，而是變成了一個更大的火藥庫。



這場戰爭也徹底改變了中東的地緣政治格局。伊朗為反擊美以兩國，已對多個駐有美軍的阿拉伯國家發動導彈攻勢，這將逼使沙特、阿聯酋等海灣國家檢討自身的安全戰略。未來，這些國家必然大幅加強軍備，中東將陷入一場新的、更危險的軍備競賽。更值得關注的是，以色列正藉此機會與區內阿拉伯國家建立新聯盟，以共同對抗伊朗，中東正加速分裂為「以色列陣營」對「伊朗陣營」的兩極化。這種格局一旦固化，未來的任何衝突都將不再只是局部戰爭，而是可能引爆全面區域戰爭，其烈度與影響範圍將遠遠超出今日。



在外交層面，特朗普政府的單邊主義行徑進一步加深了美國與歐洲盟友的裂痕。法國、西班牙等歐洲國家拒絕配合攻打伊朗，這不僅是對美國領導地位的有力反駁，更預示着跨大西洋聯盟的深刻裂變。這次中東戰事之後，歐洲為確保自身能源安全，勢必與伊朗建立直接溝通渠道，以換取霍爾木茲海峽的暢通與石油供應的穩定。這種戰略自主的訴求，將使歐洲在未來的中東問題上越發與美國背道而馳。特朗普或許不以為意，但美國失去了歐洲的協同，在中東的戰略影響力將被大幅削弱，這無疑是自損國力的愚蠢之舉。



這場中東之戰暫時平息，世人終將看清：美國在伊朗問題上的戰略短視與傲慢，已為自己、為中東、為世界，換來了一個遠比戰前更危險、更不確定的未來。這不是勝利，而是徹徹底底的慘輸。



辛正兒