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陶傑 - 新「咆哮山莊」 | 油尖多士

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陶傑
12小時前
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時評 專欄
內容

　　荷里活重拍「咆哮山莊」，由澳洲性感女星，憑電影「芭比」躍升一線的瑪歌羅比主演，以大量性愛劇情引發爭議，成為話題之作，票房大收，證明以情色包裝文學的套路相當奏效。

　　對比同樣是英國閨秀文學的「傲慢與偏見」的電影改編，毋須賣弄情慾，也能叫好叫座，這齣電影版「咆哮山莊」，令許多讀過原著的觀眾深為不齒。

　　然而「咆哮山莊」從來就不討好，也絕非一部愛情小說。同樣是女作家，「咆哮山莊」一點也不閨秀，非常黑暗瘋狂，作者無意創造令讀者認同甚至喜愛的男女主角，相反，這部小說裏幾乎所有人物都不討好，或令人厭惡、或驚懼，即使有所憐憫，也難免心生一絲鄙視。

　　這正是作者的用意，因為她的家庭出身，生活環境和那個維多利亞時代，於她的個性和內心而言，有如桎梏的枷鎖。從作者艾米莉布朗特傳世的畫像所見，目光凜冽，抿緊嘴巴，可見其孤傲的性格。她唯一的這部小說，其實是她的情感世界的宣洩，她對自身貧病的掙扎和憤怒，在壓抑的時代裏個人野性的宣言。

　　改編「咆哮山莊」，卻無法表達小說核心的這一層黑暗甚至絕望，只拍成一部情慾片，純屬編導的懶惰和商業計算，也是對觀眾的輕視－－正如去年奧斯卡最佳電影「艾諾拉」，似乎今日荷里活的「女性電影」，不拍肉慾情色就不會說故事。

　　「咆哮山莊」同樣不乏吹捧，影評人大讚這位女導演拍出了酣暢淋漓的感官盛宴，當然，也可能是高級黑。

前新聞工作者
多媒體社會評論人
陶傑

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