辛正兒 - 美國打地面戰 如自殺式豪賭 | 社論

據報美國正準備派遣精銳部隊登陸伊朗，企圖以地面戰控制霍爾木茲海峽。與此同時，伊朗迅速召集百萬大軍應戰，一場傷亡慘重的戰事似乎一觸即發。然而，任何理性的觀察者都應看清：這場戰事一旦爆發，美國將陷入比越南和阿富汗更深的泥沼，最終只會加速自身國力的崩潰。



首先，美國透過空襲打擊伊朗設施策略，早已證明無法達成速戰速決的目標。過去四十多年，伊朗在西方嚴厲制裁下，發展出一套極其嚴密且非中央化的管治體制。權力分散、指揮鏈靈活，即使多位領袖遭「斬首」行動殺害，軍事反擊依然能夠持續，體制並未崩潰。這意味着，美國無法透過摧毀少數高層來癱瘓伊朗的作戰能力，地面戰將面對一個完整且頑強的抵抗體系。



更致命的是伊朗的地理考驗。西面和北面天然山脈如堡壘般易守難攻，中部則是廣闊沙漠，美軍重型裝備難以發揮優勢。相反，伊朗多年來在山嶺部署軍備，熟悉地形，完全有能力與美軍打一場曠日持久的游擊戰。一旦美軍登陸，等待他們的將不是快速勝利，而是血肉橫飛的消耗戰，美軍傷亡勢必慘重。



與此同時，美國內部早已民意撕裂，反特朗普的大規模示威接連不斷。一場持久的地面戰事，將進一步激化國內對立，反戰反特朗普的情緒必然急速升溫。加上戰事推高油價、加劇高通脹、虛耗國庫，美國社會將難以承受長期作戰的壓力。歷史教訓清楚表明：當國內民意分裂、經濟脆弱時，任何海外持久戰都會成為政權的毒藥。



結論只有一個：美國進軍伊朗，無異於政治與戰略上的自殺行為。這不僅無法實現控制霍爾木茲海峽的目標，反而會令美國陷入無底深淵，最終導致國力大倒退，把國家推向一場注定失敗的災難。



辛正兒