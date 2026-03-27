辛正兒 - 特朗普「極限遊戲」 玩不轉中東反自殘 | 社論

美國總統特朗普再一次以其標誌性的「談判藝術」震驚世界－－嘴上說尋求談判，以結束始於偷襲而起的中東戰事，同時手上卻磨刀霍霍，傳美方正準備增派精銳部隊，進攻伊朗石油命脈哈格島，白宮更明言「總統隨時都有軍事選項」。這種兵臨城下的極限施壓，表面上是美式效率的淋漓展示，實則是一場將中東乃至全球推入火藥庫的豪賭。



特朗普的邏輯，令人費解，一邊透過「史詩怒火行動」精準斬首伊朗高層，一邊高喊會談「富有成效」。然而，伊朗表明不接受，德黑蘭不僅否認談判有進展，更以持續導彈打擊美以目標、封鎖霍爾木茲海峽作為回應，更開出不再受侵犯及要求賠償的強硬條件。事實證明，特朗普的「癡人夢想」－－企圖以偷襲與口術，逼使伊朗屈服－－從一開始就注定碰壁。



更致命的是，時間並不在美國一邊。戰事每拖一天，美國的軍費黑洞便擴大一分。而特朗普的民望已跌至三成多的危險水平，若中東泥沼繼續吞噬人命與資源，中期選舉共和黨勢必大失血，其後施政將舉步維艱。與此同時，伊朗封鎖海峽已令中東石油出口停擺，全球能源危機一觸即發，高通脹飆升將反噬美國經濟。特朗普本想以速戰速決收割政治紅利，如今卻可能被戰爭反綁，成為自身頹勢的加速器。



伊朗的姿態愈發清晰：寧為玉碎，不為瓦全。面對美軍地面部隊集結的威脅，德黑蘭不會坐視哈格島等戰略要點淪陷，更不會在槍口下談判。短期內結束戰事的可能性微乎其微，而戰事若長期化，最傷的恰恰是美國與以色列。伊朗可藉消耗戰拖垮對手，更以持續的導彈攻擊，不斷放美以的血。



這場衝突無論如何演變，都將改寫中東乃至全球的政經格局。特朗普引以為傲的「極限施壓」，在中東這片複雜的土地上，正面臨反噬的風險。當談判桌上擺着球棒，對話便失去信任；當一方妄想以武力主導一切，和平只會越行越遠。狂人的算計，最終可能賠上美國的國力與自己的政治前途，而世界則要為這場個人風格的豪賭付出沉重代價。



辛正兒