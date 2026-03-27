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邵家輝 - 以香港所長 助中國標準「出海」 | 家輝講場

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邵家輝
1小時前
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時評 專欄
內容

　　國家發展一日千里，許多產品和服務的水平已躋身世界前列，惟推廣至國際市場仍有很大拓展空間，關鍵之一在於標準與規則的對接。

　　標準銜接是產業國際化的基礎。目前國家在5G通訊、高鐵、光伏發電、新能源汽車等領域已率先制訂國際標準，有力促進了全球貿易。展望未來，推動更多領域的中國標準「走出去」，既是國家戰略所需，亦是香港所長。

　　香港在「一國兩制」下實行普通法制度，熟悉國際規則與標準體系，與國際經貿規則高度接軌。憑着「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，香港不僅積極融入國家發展大局，也可拓展對外合作，促進中國標準與國際標準對接。

　　此外，香港擁有具國際公信力的檢測認證及仲裁機構，薈萃熟悉內地及海外法規的專業人才，可為企業提供合規諮詢、標準對接、國際認證等一站式服務，有效降低企業「出海」的合規成本。

　　粵港澳於2023年4月簽署合作備忘錄，在不改變三地現行法規的前提下，共同推動「灣區標準」，以「軟聯通」實現規則對接，成為國家推進標準制度型開放的重要試驗平台。目前「灣區標準」已發布約270項，覆蓋30多個領域，具廣闊拓展空間。

　　我建議當局進一步就更多領域制訂技術、檢驗檢測及服務等團體標準，落實「一次檢測、多重認證」模式，推動多領域互聯互通，做大做強「灣區標準」，強化其示範引領作用。同時，推動灣區標準化體系升級，建立覆蓋內地與港澳的互認機制，並將香港建設成為「標準國際合作平台」，藉此將相關標準推廣至亞洲乃至國際，助力中國標準「走出去」。

　　我相信，只要香港善用所長，推動中國標準與國際接軌，不僅能服務國家發展大局，也會為本港經濟帶來更多新機遇。

全國政協委員
自由黨主席
立法會議員（批發及零售界）
邵家輝

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