陶傑 - 奧斯卡獎風光不再 | 油尖多士

今年奧斯卡獎已經出爐，但幾乎無人關注，聲勢微弱，其中一些得獎電影甚至已經上了航班的小螢幕，完全沒有曾經的「大電影」的氣派。



美國奧斯卡獎式微，幾乎是不可逆轉的趨勢，尤其近20多年，奧斯卡「太公分豬肉」和充當政治宣傳的本來面目逐漸明朗化，甚至無意遮掩，譬如1998年的《莎翁情史》，只是一個愛情小品，以電影的拍攝和表演手法、布景道具、服裝美術，尤其電影內容的表現力而論，都只是合格水準而已，居然也獲評最佳電影，而且這一屆輸掉的竟然是《雷霆救兵》。



《莎翁情史》的女主角桂妮芙柏德露更獲封影后，令人大跌眼鏡，後來才知道是走了荷李活之霸溫斯坦的門路，無論是這齣電影，還是這位女明星，令人記住的不是她的角色，而是頒獎極具爭議。



20年來這類例子很多，譬如2004年的最佳電影《撞車》、2008年的《拆彈專家》，2012年的《Argo救參任務》，2015年的《焦點追擊》，都只是荷李活正常水準的作品，之後甚麼《月亮喜歡藍》、《忘形水》之流，直至近幾年已經無人記得名字的所有「最佳電影」，早已使奧斯卡的金漆招牌黯淡無光。



最初的奧斯卡獎也只是美國荷李活小圈子的派對而已，但隨着技術創新，聲音和色彩加持，歐洲的人才逼於時局湧往美國，美國電影成為電影工業論技術與創作實力的最高標準，譬如1939年實至名歸的《亂世佳人》，但電影藝術的巧思也能勝過千軍萬馬重金堆砌，奧斯卡史上也不乏這類傑作，譬如《北非諜影》和《桃色公寓》。



70年代美國也湧起類似的新浪潮，反抗舊有的片廠制度，而有史匹堡、哥普拉、史高西斯等名氣鼎盛的大導演。奧斯卡真正的「佳釀時期」，亦由這批人引領，至1994年因佳作頻出，而有所謂「奇蹟年」之稱。



但時與勢都已經過去，奧斯卡獎光輝不再，淪為小圈子自High的派對，只是又回到了最初的起點而已。



前新聞工作者

多媒體社會評論人

陶傑