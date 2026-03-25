辛正兒 - 推動地盤全面禁煙 不因小枝節而言棄 | 社論

勞福局正推行建築地盤全面禁煙的法例修訂工作，計劃將所有建築地盤納入《吸煙（公眾衞生）條例》的法定禁煙區，料今年中提交立法會審議。這一舉措，源於宏福苑五級火災造成一百六十多名居民死亡的慘痛教訓。獨立委員會聽證會揭露，火災疑由工人吸煙肇禍，社會強烈要求杜絕地盤吸煙陋習。政府迅速回應民意，提出修例，實屬必要之舉。



對於修例建議，建造業界提出不少顧慮，主要集中在執行層面。有業界人士指地盤出入人員眾多，難以管制有沒有人吸煙或攜帶燃着的煙支。然而，這種說法未免過於消極，等如未想方設法應付技術性問題，便先言放棄。事實上，建築地盤一直推行多項安全規管先例。工人進入地盤必須佩戴頭盔，高空工作必須佩戴安全帶，這些都是法例規定，實行多年，從未聽聞承建商以難以執行或監管為由而反對。說到底，任何改變，關鍵在於工人和承建商的決心配合，加上合理步驟執行，輔以執法阻嚇力，方能移風易俗，改變工人在地盤亂吸煙的惡習，達至地盤全面禁煙的目標。



承建商在工程中賺取收益，須肩負專業和社會責任，防止建造過程發生火警，確保工地安全乃其天職。要達至此目標，不能沒有強而有力的法例作為後盾。按修訂建議，管理地盤的承建商須採取所有合理步驟，確保無人於地盤內吸用或攜帶燃着的吸煙產品，違例者一經定罪，最高可按現行規例罰款40萬元。對於業界反映金額對中小型承建商過高，必須指出，地盤火災風險極高，一旦發生意外，人命傷亡和財產損失遠超此數。回望宏福苑慘劇，一百六十多條人命，豈是40萬元所能衡量？公眾安全至上，承建商理應以更嚴謹的態度管理地盤，而非以罰款過高為由推卸責任。



建造業分包商聯會會長伍新華提出，政府應詳細檢視法例如何執行，強調吸煙是個人行為，承建商沒有執法權，亦不能強制搜查工人是否帶煙進入地盤。此說雖有道理，但並非無法解決，承建商可透過巡查、教育和合約條款等方式確保工人遵守。政府亦可考慮由業界撰寫守則，訂明「合理步驟」的具體標準，讓承建商有所依循。



辛正兒