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辛正兒 - 阻油價升衝擊民生 須果斷改革燃油市場 | 社論

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辛正兒
3小時前
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時評 專欄
內容

　　中東戰火蔓延，多國石油設施受襲，國際油價急漲。一場高通脹危機正醞釀，香港作為外向型經濟體，輸入性通脹壓力山雨欲來，民生各項開支勢必被推高。在此關鍵時刻，政府須以更大決心，打破本地油公司「加快減慢」、「加多減少」的老問題。

　　環境及生態局宣布由四月一日起，每周公布各油公司折扣後的實際零售價，並同步對比國際成品油價格走勢。這一措施無疑是「好的第一步」，正如團結香港基金所言，它為公眾提供了清晰的國際基準，讓市民能直觀監察油公司的定價行為，大大提升了市場透明度，值得肯定。然而，這僅僅是起點，政府必須以更進取的「組合拳」，應對這場民生考驗。

　　短期而言，調整燃油稅結構是可以考慮的救急方案。目前每公升6.06港元的固定燃油稅，在國際油價高企時，只會令車主百上加斤。港大經管學院學者周文建議將固定稅率改為比例稅率，如油價的百分之三十，此舉能直接削弱油公司在高油價時期「加多減少」的誘因，因為加價的額外利潤將被稅收部分抵銷。社會上亦有聲音建議直接減少或暫時扣減燃油稅，這對運輸業及駕車人士而言，是實在的紓困措施，政府可以考慮。

　　中長期結構改革更為關鍵。首先，必須重新引入95辛烷值汽油。競委會早在2017年已提此建議，為毋須使用高標號汽油的普通車輛提供更便宜的選擇。時任政府以「聚焦新能源」為由擱置，但在當前油價高企、市民生活成本壓力巨大的現實下，此議題再無拖延空間。其次，改革油站批地條款刻不容緩。團結香港基金建議未來油站用地招標不應只是「價高者得」，而應在條款中加入對定價或利潤水平的規管，從源頭約束油價。最後，必須加強監管與調查權力，賦予競委會取閱商業資料的權力，以調查市場長期存在的「平行定價」現象，打破「合謀定價」的疑雲。

　　國際油價風高浪急，政府應更果斷採納短期紓困與中長期改革並行的建議，從稅制、市場結構、監管權力三方面入手，才能真正打破油公司的定價霸權，力阻國際油價大升對民生的打擊。

辛正兒

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