辛正兒 - 完善法律教育 迎機械人時代 | 社論

澳門街頭早前一宗「人機對峙」事件，引發當地廣泛關注。一名七旬婦人因乍見閃爍藍光的機械人近在咫尺，受驚不適送院，事件經網絡流傳後，輿論嘩然。儘管涉事機械人僅作宣傳用途，並無造成實際傷害，但這一事件猶如一記警鐘，提醒我們機械人已悄然進入日常生活，而社會在法規、倫理及公眾認知層面，尚未做好充分準備。



機械人進入人們日常生活，擔任各種職能，已是大勢所趨。從工業生產線到服務業前線，從家居助理到醫療照護，機械人的應用場景日益擴闊。業界預測，數年內機械人與人類共處將成為普遍現實。然而，澳門乃至香港仍未有專門法例規管機械人，例如不同類型機械人是否需要發牌、操作者須具備何種資格、一旦發生意外誰來承擔責任等問題，均未有清晰答案。當局實有必要展開跨部門研究，緊跟海外法律發展趨勢，避免未來出現法律真空，令市民權益無所保障。



放眼國際，機械人法律規管正處於關鍵轉折點。歐盟在立法層面走在最前線，《人工智能法案》對內置AI的機械人實施風險分級監管，新《產品責任指令》更明確將AI系統視為「產品」，釐清軟件責任，放寬受害者舉證難度。而中國則採取了「政策快跑」的產業驅動策略，工信部今年2月發布了《人形機器人與具身智能標準體系（2026版）》，覆蓋全產業鏈，杭州更率先以「沙盒監管」機制容許高風險產品在限定範圍內測試。這些經驗都值得本地借鑑。



機械人與人工智能密不可分，未來法律規管必須涵蓋AI層面，而這涉及更複雜的議題。首先是安全性問題－－自主系統在突發場景下可能出現不可預料的反應，如何確保其行為符合人類預期？其次是倫理問題－－當機械人具備高度自主性時，其決策若造成損害，責任歸屬應如何界定？再者是保險責任問題－－現有保險產品是否足以覆蓋人機互動引發的風險？這些都是亟待研究的課題，以免重蹈「法律追不上科技」的覆轍。



然而，單靠法例規管並不足夠。公眾教育同樣不可或缺。機械人對年輕一代或許是尋常事物，但對長者而言，突然面對一個閃爍藍光、能動能走的「機械人」，產生恐懼實屬人之常情。當局應推動人機共處共融的公眾教育，讓市民了解機械人的基本特性、安全距離及應對方法。同時，機械人操作者亦應提高警覺，在公眾場所進行演示前做好風險評估，選擇合適場地及時間，避免對途人造成驚嚇。



機械人時代的來臨無可逆轉，這既是機遇亦是挑戰。我們不能因噎廢食，扼殺創新與科技推廣；但亦不能掉以輕心，任由法律空白與認知落差釀成意外。政府、業界與社會各界應攜手合作，以負責任的態度，穩步構建一個既鼓勵創新、又保障公眾安全的制度環境。唯有法規完善、公眾認知到位，人類與機械人才能真正和諧共處，共享科技發展帶來的福祉。



辛正兒