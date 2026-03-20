辛正兒 - 動武濫殺搶石油 特朗普眾叛親離 | 社論

美國國家反恐中心主任肯特日前在網上公開辭職信，是華盛頓政治圈發生特朗普第二任期內最震撼的一次「良心犯上」事件。曾十一度前赴戰場的退伍軍人，也是在敘利亞失去軍人妻子的鰥夫，肯特的辭職，如一面照出中東戰爭本質的明鏡。他的離去，不僅撕開了白宮「美國優先」口號與軍事擴張現實之間的裂痕，更將一個尖銳的問題擺在美國人面前：美國人究竟為何而戰？



肯特在信中直言不諱地說，伊朗並未對美國構成即時威脅，這場戰爭是因以色列及其在美強大游說團體的壓力而發動的。這項指控來自一位曾獲特朗普提名、並被視為其忠心高級官員，其殺傷力遠超來自民主黨的批評。他回憶特朗普在去年6月前，仍明白中東戰爭是耗費國力與愛國者生命的陷阱，但如今卻被一場「錯誤資訊宣傳」所蒙蔽。這不僅是個人立場的表態，更是對政府決策機制是否被外國勢力滲透的質疑。當一位掌握最高級別情報的官員公開說︰「看不到戰爭的正當性」，無異於在美國國內的反戰情緒中投下一枚震撼彈。



事件猶如一根導火線，引爆積蓄已久的民怨與國際社會的叛離。在國內，他作為前特種部隊成員與「金星丈夫」的雙重身份，使其呼籲具有強烈的道德感召力，代表了大量不願再將下一代送往海外送死的美國人的心聲。在國際上，特朗普呼籲盟友派遣軍艦協助解放霍爾木茲海峽的請求，遭到冷遇。德國總理直言：「沒有令人信服的計劃」，法國總統表明「我們不是衝突的一方」，就連英國也僅停留在派遣無人掃雷艇的含糊其辭態度。最新民調顯示，58%的德國人與68%的西班牙人反對這場戰爭。當「美國優先」變成「美國孤軍奮戰」，特朗普所面對的，正是其單邊主義外交釀成的苦果。



然而，若只是將這場戰爭視為對以色列的妥協或對「伊朗威脅」的過度反應，恐怕低估了其背後的戰略算計。從對委內瑞拉石油儲備的控制，到對伊朗軍事行動的升級，一條清晰脈絡浮現：掌控國際石油供應，進而捍衛岌岌可危的「石油美元」體系。歷史殷鑑不遠，任何試圖擺脫美元結算的產油國，如當年的伊拉克或利比亞，最終都遭受美國攻打，弄得政權更迭。而在美國國債已突破驚人數字、聯準會加息導致美元信用受到衝擊的當下，維持石油與美元的強制捆綁，不僅是經濟利益問題，更是維繫霸權的生存之戰。特朗普不久前提出的1.5兆美元「夢想軍隊」預算，某種程度上正是這種以軍事擴張彌補經濟實力相對衰退的「發窮惡」心態的體現。



肯特在信的結尾祈求特朗普反思：「決定權在你手中。」這句話既是對總統的最後忠告，也是對美國未來道路的深切憂慮。一場沒有聯合國授權、缺乏盟國支持、甚至在國內最高反恐官員看來「違背良心」的戰爭，注定無法長久。當越來越多的美國人意識到，他們的孩子可能在為遙遠的石油利益或外國議程流血犧牲時，特朗普引以為傲的「讓美國再次偉大」聯盟，恐將在這場戰爭的泥沼中四分五裂。良知比忠誠更重要，而歷史終將證明，違背良心的戰爭，從不會贏。



辛正兒