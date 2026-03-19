辛正兒 - 復甦勢頭良好更須應變 加力推香港旅遊吸引力 | 社論

香港旅遊業持續復甦。今年首兩個月，近千萬訪港旅客人次，按年錄得18%增幅，其中內地旅客升幅尤為強勁。而機場客運量亦同步攀升，這些正面數字，不僅印證了香港作為國際旅遊樞紐的魅力依舊，更顯示出旅遊業界與特區政府在疫情後振興旅遊業的努力，已取得階段性成果。



國際旅客穩定回歸，絕非僥倖。這背後既有香港中西文化薈萃、美食購物與自然景觀並存的底蘊，亦離不開一浪接一浪的大型盛事活動所製造的吸引點。從藝術展覽到體育競賽，從傳統節慶到國際會議，這些盛事激活了城市的旅遊氛圍，讓「香港無處不旅遊」的理念逐漸落地生根。數據顯示長途市場如澳洲、歐洲旅客的強勁增長，更說明香港的國際號召力並未減退，反而在精心策劃下重拾光芒。



然而，在為復甦勢頭感到鼓舞的同時，我們必須保持清醒與警覺。環球局勢瞬息萬變，3月中東地區爆發的戰事，為全球旅遊業的全面復甦投下變數。地緣政治緊張、油價波動、航班路線調整乃至旅客的安全顧慮，都可能影響未來的出行決策。香港作為一個高度開放的外向型經濟體，須審時度勢，以敏銳的觸覺和快速的應變能力，迎接國際市場的潛在變化。



變局之中，也蘊藏機遇。面對中東戰雲，香港要「危中求機」，將自身核心優勢－－社會穩定與安全，轉化為最強的宣傳武器。在部分地區動盪不安之際，香港理應加大力度，向國際社會展示這是一座文明、有序、安全的國際大都會，讓「安全樂遊」成為吸客的關鍵詞。與此同時，要留住旅客的心與腳步，單靠安全並不足夠，必須不斷注入新意。旅發局預告今年將推出多項嶄新活動，無論是深入社區的「大城小遊」、結合光影藝術的「區區光影」，還是延長萬聖節主題至一個月，以及擴大在冬日營造「繽紛」氛圍，這些充滿創意的點子，正是回應市場渴求新鮮感的對症良方。創意旅遊，不僅能提升旅客體驗，更能延長其留港時間，帶動更多消費，值得業界與社會各界全力支持。



此外，在區域合作層面，香港更應善用「一國兩制」下的獨特優勢。推動「一程多站」旅遊模式多年，如今正是深化發展的良機。將香港的國際化視野、優質服務與內地兄弟省份的豐厚歷史文化、自然風光資源有機結合，構思「先入境再遊內地」或「先內地再訪港」的多元線路，不僅能豐富旅客的行程選擇，更能將香港的旅遊市場從單一目的地，拓展為區域旅遊的核心門戶與重要節點，產生一加一大於二的協同效應。



辛正兒