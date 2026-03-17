辛正兒 - 中東戰事大危機 科技樞紐成目標 | 社論

伊朗革命衛隊日前透過官方媒體公布，多間科技企業，包括Google、亞馬遜、微軟、輝達、IBM、甲骨文等位於中東地區的辦公室和設施，將成為潛在的打擊目標，原因是這些企業的技術被認為與軍事用途相關。公布即時敲響警號，反映這一場中東戰爭，不再是傳統意義上的軍事對抗，而是一場隨時危及全球經濟命脈的基礎設施戰爭。若伊朗付諸行動，導彈真的落在以色列的雲端設施或美國企業設在海灣國家的數據樞紐，其連鎖反應將不僅是區域性的爆炸，更是衝擊全球經濟秩序的一場強震。



世人必須正視這個前所未有的威脅：全球網絡通訊、社交媒體、電子商務、算力設備乃至金融線上系統，或將成伊方破壞的目標。有分析員指出，亞馬遜AWS若在阿聯酋或巴林的數據中心被毀，影響的不僅是區域性的銀行交易，更可能中斷支撐全球供應鏈的關鍵雲端服務。微軟承諾投入150億美元的基礎設施、 OpenAI耗資千億的「星門」AI園區，這些代表人類未來十年科技願景的投資，將一夜之間曝露在戰火之下。當伊朗警告平民遠離銀行周邊一公里時，他們被逼向美國發動報復，以導彈製造混亂，意圖讓依賴現代科技運轉的全球經濟活動陷入癱瘓。



更深層的破壞在於金融體系的脆弱性。正如分析指出，標準保險保單不涵蓋戰爭行為造成的損失。這意味着，一旦攻擊發生，企業將獨自承擔數以十億計的設備損失與業務中斷成本。這不僅是資產的蒸發，更是對投資者信心的毀滅性打擊。



伊朗對抗美國和以色列的軍事侵略，不再只發生在前線，而是擴散到每一個工程師的辦公桌。透過製造「隨機性」的恐懼，讓平民百姓感受到無處可逃的壓力，從而逼使企業撤離、投資萎縮，最終從內部瓦解對手的經濟韌性。這已非傳統的軍事較量，而是一場破壞全球化的數字經濟，將製造系統性混亂的消耗戰。



當雲端基礎設施成為導彈瞄準鏡裏的十字線，世人必須警覺：未來的衝突將不再有前後方之分，連接世界的數字網絡，也可能成為切斷全球經濟命脈的鎖鏈。這不是危言聳聽，而是對一個新時代戰爭形態的冷酷現實。



辛正兒