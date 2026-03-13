邵家輝 - 化被動為主動 對接「十五五」 | 家輝講場

人大、政協兩會圓滿閉幕，我剛從北京返港。此行收穫甚豐，不僅聆聽了李強總理發表的《政府工作報告》及其他重要報告，以及多位政協常委提出的精闢意見，更適逢國家發布第十五個五年規劃，意義尤其重大。



《十五五規劃綱要》是未來五年國家發展藍圖和行動綱領，期內目標包括增強高質量發展動力、加快科技自立自強、引領發展新質生產力、進一步全面深化改革、提升社會文明、提高人民生活品質等。在此進程中，香港實可憑藉「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢，發揮自身所長，貢獻國家所需。



在「十五五」規劃下，香港定位從原有的「八大中心」進一步擴展，除鞏固提升金融、航運、貿易等傳統中心及航空樞紐地位，強化離岸人民幣、資產及財富管理、風險管理等功能外，規劃更首度新增構建大宗商品交易生態圈及高增值供應鏈服務中心。此外，加快北部都會區建設、打造國際高端人才集聚高地亦獲明確支持。這充分體現中央對香港多元角色的重視，並為香港融入國家發展大局指明方向。



為此，李家超特首正帶領特區政府主動對接「十五五」規劃，各政策局已成立預備小組，着手草擬香港首份五年發展規劃。此舉是香港發展的重要里程碑，標誌着特區政府治理思維從以往「被動應對」轉向「主動謀劃」。這不僅體現了整個團隊的擔當，更能將「十五五」宏觀機遇轉化為具體行動路徑，引領各界掌握先機。特區政府積極有為，值得充分肯定。



香港的成功，從來都與祖國繁榮緊密相連。「十四五」期間國家綜合國力全面躍升，「十五五」開局必將更上一層樓。只要我們凝心聚力，在融入及服務國家大局之際，香港也定能有更好發展。



全國政協委員

自由黨主席

立法會議員（批發及零售界）

邵家輝