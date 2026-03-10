Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 油價急升帶來挑戰 適時援助弱勢社羣 | 社論

辛正兒
17分鐘前
　　原油價格急升對全球經濟的衝擊，一向不是遙遠的事。隨着中東戰事升溫，一場由原油價格飆升所引發的經濟風暴，正在醞釀。對香港這個細小、全面開放的經濟體而言，威脅尤其逼切。

　　以特朗普急躁的作風，為了遏止伊朗的核武發展，正動用龐大軍力，務求速戰速決，推翻伊朗政權。但伊朗實力頑強，激烈反抗，戰事一旦陷入膠着，原油供應的擔憂將立即反映在價格上，帶來經典的滯脹風險：油價飆升推高生產成本，打擊消費和投資，同時加劇通脹，令各國央行在「加息遏通脹」與「減息穩增長」之間進退失據。全球經濟增長將放緩，對外貿依賴甚深的香港，將首當其衝。

　　即使美國最終在軍事上取得勝利，風險不會隨之消散，反而可能以另一種形式出現。繼掌握委內瑞拉的龐大能源儲備後，若美國進一步控制伊朗的石油出產，意味全球能源市場的控制權將進一步集中於華盛頓手中。屆時，美國的單邊政策－－無論是制裁、限產還是價格操控，都可能成為全球經濟不可預測的震源。對香港而言，這意味着外部經濟環境的不確定性將長期維持在高位。

　　財政司司長上月發表的《財政預算案》，提出未來依靠發債支持基建發展，以驅動經濟增長。這項策略建基於一個穩定的經濟預期。然而，若高油價引發的全球經濟放緩比預期嚴峻，香港的增長動力減弱，政府收入勢必受壓，屆時償債能力與財政可持續性將面臨市場的考驗。更何況，中東衝突往往伴隨着金融市場的避險情緒，資金流向、匯率波動、資產價格震盪，都可能對香港這個國際金融城市引發連鎖反應。

　　面對這場潛在的石油風暴，政府必須密切監察國際油價與宏觀經濟走勢，適時提出應對措施。這不應是大灑金錢的刺激方案，而是在財政力所能及的範圍內，與各界共渡時艱，當中重點，是精準支援受影響的市民，尤其對弱勢社群，須提供最基本的社會安全網。當能源價格上升推高交通、食物等生活成本時，加強對低收入家庭的補貼、維持失業支援，不僅是道德責任，更是穩定社會、維持內部消費的經濟理性。

　　原油價格的急升，從來不只是一個商品價格現象，而是透過增長、通脹、貿易、金融等多重管道，重塑全球經濟的巨手。對香港而言，這既是一次對經濟韌性的壓力測試，也是對香港社會的考驗。未雨綢繆，已是刻不容緩。

辛正兒 - AI戰爭片氾濫 提防中心理戰 | 社論
　　中東戰雲密布，美以聯軍與伊朗的衝突牽動全球神經。然而，在這場硝煙瀰漫的現實戰爭之外，另一場「認知戰」正在社交媒體同步打響。無數號稱戰況短片在網絡氾濫，場面逼真，衝擊力強，但當中有多少是真實記錄，有多少是由人工智能憑空捏造？ 　　答案令人不安。隨着AI生成技術門檻驟降，偽造高畫質影片已非荷里活專利。當虛擬的爆炸遮蔽了真實的廢墟，當演算法生成的「難民」混淆了公眾的視聽，我們不得不正視一個殘酷
2026-03-09 02:00 HKT
頭條社論