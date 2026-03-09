辛正兒 - AI戰爭片氾濫 提防中心理戰 | 社論

中東戰雲密布，美以聯軍與伊朗的衝突牽動全球神經。然而，在這場硝煙瀰漫的現實戰爭之外，另一場「認知戰」正在社交媒體同步打響。無數號稱戰況短片在網絡氾濫，場面逼真，衝擊力強，但當中有多少是真實記錄，有多少是由人工智能憑空捏造？



答案令人不安。隨着AI生成技術門檻驟降，偽造高畫質影片已非荷里活專利。當虛擬的爆炸遮蔽了真實的廢墟，當演算法生成的「難民」混淆了公眾的視聽，我們不得不正視一個殘酷的問題：在AI時代，我們還能否相信自己的眼睛？



AI偽造戰況短片對公眾的誤導是深遠且具破壞性的。對投資者而言，一條聲稱「伊朗油田遭重創」的逼真假影片，足以引發油價瞬間波動，導致非理性的投資決策。對普通民眾而言，真假難辨的影像，侵蝕我們理解世界的根基。當「真相」可以按需生成，虛假與真實的邊界變得模糊，人們最終可能陷入對所有訊息的虛無主義態度－－既然甚麼都可能是假的，那麼甚麼都毋須當真。



面對這一洶湧暗流，每個人都應是第一道防線。對那些來源不明、缺乏專業媒體背書的短片，公眾須抱持懷疑態度。切記「先看來源，再用工具」，可以善用如「Google Gemini」檢測AI水印，或用「南方AI破謠局」等平台作反向圖片搜索，交叉驗證。但技術工具終究是輔助，最穩妥的方法，是回歸傳統：尋求歷史悠久、公信力高的專業傳媒報道。專業媒體的新聞倫理與核實機制，是對抗AI虛假訊息最堅固的堡壘。



牢固地築起防線，事關AI偽造新聞短片絕非單純的技術玩笑，它正在被系統性地用於製造假象、操控民意，甚至成為戰爭雙方認知戰的武器。當虛假的戰爭罪行被嫁禍，當偽造的平民傷亡被用於煽動仇恨，其殺傷力可能比真實的導彈更甚。



香港目前擁有《刑事罪行條例》中「不誠實使用電腦」等相關條文，可在一定程度上打擊惡意發布虛假訊息的行為。但AI技術的迭代速度遠超法律修訂的節奏，現有條例在面對高度逼真、海量傳播的AI偽造內容時，或顯得力不從心。因此，政府須以更前瞻的視野，參考歐美等地的監管經驗，積極研究是否需要草擬針對性的專項法例。



歐盟通過《數位服務法案》要求平台承擔系統性治理責任，從源頭上遏制虛假訊息的病毒式傳播；美國從技術溯源入手，推動《COPIED Act》要求AI內容添加「數位出生證明」，同時透過《Take It Down Act》嚴厲打擊侵犯個人權益的深度偽造。這些做法都值得香港深入研究，探索出一套既能有效遏制AI虛假訊息，又能平衡言論自由與創新的本土化方案。



辛正兒