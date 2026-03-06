辛正兒 - 美國強權歐洲分裂 世界政局動盪難測 | 社論

當美國與以色列對伊朗發動軍事打擊之際，西班牙政府作出了一個令華盛頓不悅的決定：拒絕授權美軍使用其境內軍事基地。這一立場甚至不惜面對特朗普「中斷貿易關係」的威脅而毫不動搖。表面上看，這只是西班牙對一次軍事行動的表態；深層次上，這標誌着歐洲對美國「唯命是從」時代的抗拒，也預示着跨大西洋聯盟正面臨結構性的重塑。



西班牙的拒絕並非偶然。首相桑切斯將美國行動定性為「單方面軍事行動」、「不合理且危險」，直斥其違反國際法。這一表態背後，反映的不僅是反戰價值觀，更是一種戰略覺醒：當美國為了自身利益對盟國肆意加徵關稅，不惜破壞長久建立的協作關係時，歐洲還有甚麼理由在軍事上追隨美國的指揮棒？



西班牙的計算精明而務實。一方面，該國對美出口僅佔總出口百分一，即使遭遇關稅報復，損失有限；另一方面，通過展現「反叛」姿態，反而可能爭取到與美國談判的籌碼，甚至獲得利益。這一先例若成功，勢必引發歐盟成員國仿效－－當順從不再帶來好處，反抗反而可能收穫紅利時，理性的國家行為者必然重新定位自身策略。



法國的反應同樣意味深長。總統馬克龍不僅明確表示「不能認可」此次軍事行動，更將「戴高樂號」航母部署至東地中海，同時倡議組建確保海上航線安全的國際聯盟。這一系列動作，既是對美國單邊主義的制衡，更是法國長期以來追求歐洲戰略自主的延續。在德國總理展現「務實主義」、甚至表示討論國際法「用處不大」的軟弱立場映襯下，法國正抓住機會重新奪回歐洲主導權－－通過佔據道義高地，以實際行動展示歐洲可以不依賴美國而獨立應對安全挑戰。



德國的表態曝露了其內部分裂與尷尬處境。總理親美、國防部長設紅線，這種矛盾折射出德國在外交安全政策上的搖擺：既想維護跨大西洋聯盟的傳統紐帶，又不願被拖入一場缺乏國際法依據的軍事行動。這種「支持但不參與」的騎牆姿態，恰恰削弱了歐洲形成統一立場的可能性，也使德國在歐洲的領導力受到質疑。



更深層的問題在於，特朗普政府在關稅與軍事兩大領域的獨斷獨行，已徹底撕裂了美歐之間的信任基礎。當美國無視歐洲利益、將「美國優先」置於一切之上時，歐洲國家必然重新評估：全面配合美國還能帶來甚麼好處？當重大危機來臨時，華盛頓是否會為了自身利益而犧牲歐洲？答案已然清晰。



當世界目睹美國拋開國際法框架、歐洲國家各自為政時，一個危險的訊號被釋放：國際秩序正在瓦解，各國將為了自身利益不擇手段，不再理會曾經共同維護的規則與價值。這種「爾虞我詐」的新常態，必將使未來世界局勢更加動盪不安，更加難以預測。



辛正兒