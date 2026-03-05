Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 減肥知易行難 須定政策推動 | 社論

頭條社論
頭條社論
辛正兒
1小時前
　　昨天3月4日是世界肥胖日，衞生署趁此契機發布了首份《體重管理行動計劃》，提出五項方針及15項具體目標，全方位推動全港體重管理。這份為期三年的計劃，標誌着香港在應對肥胖問題上踏出系統性的一步。面對2020至22年度人口健康調查中高達51.3%的超重及肥胖普遍率，較2014至15年度的47%顯著上升，這份行動計劃的出台可謂來得及時，是一個值得肯定的好開始。

　　計劃以「提高意識」、「積極改變」和「持續成為生活的一部分」三部曲推進，思路清晰且務實。從本月21日啟動的「日行萬步」步行挑戰，到在公共場所設置體重量度設備，這些措施旨在將健康管理融入市民日常生活。更重要的是，計劃強化了基層醫療的「守門人」角色，促進中西醫協作，並利用「醫健通」整合健康數據，體現了從治療轉向預防的現代醫療理念。市民應積極響應，這不僅是為自身健康着想－－避免肥胖帶來的糖尿病、心血管疾病、癌症等嚴重隱患－－更是減輕公共醫療開支負擔的公民責任。

　　然而，發布計劃只是萬里長征的第一步。肥胖問題根深蒂固，與生活習慣、城市環境、食品工業息息相關。當局必須持續監測成效，若下一次人口健康調查顯示超重及肥胖比率不跌反升，便須果斷採取更多政策性鼓勵或指導行動。單靠呼籲和自願參與，對於已根深蒂固的致肥環境，作用始終有限。

　　在這方面，歐美各國的經驗值得香港借鑑。美國將肥胖視為疾病，透過醫療保險擴大藥物與行為治療的覆蓋；歐洲則側重環境重塑，英國實施「糖稅」、禁止不健康食品促銷，意大利建立國家級防治框架。這些政策背後的邏輯是：讓健康選擇成為容易的選擇。香港地狹人稠，生活節奏急速，外食文化盛行，政府應開始研究適合本地情況的政策工具，做好籌備工作。例如，可否考慮對含糖飲品徵稅？如何限制針對兒童的垃圾食品廣告？怎樣在學校周邊創造更健康的飲食環境？

　　體重管理是一場持久戰。首份行動計劃為香港打下了良好基礎，但要真正扭轉超重比率上升的趨勢，還需政府、商界、學界與市民通力合作，從「提高意識」邁向「政策干預」，方能為下一代構建真正健康的城市環境。

